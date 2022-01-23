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    В Самаре двое детей отравились угарным газом

    23.01.2022

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    В Самаре двое детей отравились угарным газом

    СУ СК РФ по Самарской области сообщает, что трагедия случилась вечером 21 января на улице Партизанской. Детей 2020 и 2021 годов рождения госпитализировали с симптомами отравления угарным газом. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

    Причиной случившегося могли стать недобросовестное обслуживание и ремонт газового оборудования. По данным прокуратуры Самарской области, в квартире была неисправна газовая колонка. Сейчас идет проверка УК ООО «Развитие» — уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    Фото: Ilse Driessen/unsplash.com

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    В Самаре двое детей отравились угарным газом

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