СУ СК РФ по Самарской области сообщает, что трагедия случилась вечером 21 января на улице Партизанской. Детей 2020 и 2021 годов рождения госпитализировали с симптомами отравления угарным газом. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Причиной случившегося могли стать недобросовестное обслуживание и ремонт газового оборудования. По данным прокуратуры Самарской области, в квартире была неисправна газовая колонка. Сейчас идет проверка УК ООО «Развитие» — уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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