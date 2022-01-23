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    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»

    23.01.2022

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    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду "Крылья Советов"

    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов».

    Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей:

    – Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде, что в Самаре мне удалось добиться такого сильного прогресса. Я был рад вернуться сюда минувшим летом, в клубе есть все условия, чтобы достичь новых высот. От всей души желаю этого «Крыльям», – отметил Данил. Он продолжит карьеру в «Спартаке».

    С нападающим Абатом Аймбетовым клуб расторг контракт по соглашению сторон. Он играл в команде с февраля 2021 года, а после выступал за «Астану» на правах аренды.

    Фото: kc-camapa.ru

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    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду "Крылья Советов"

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