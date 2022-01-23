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    В Самарской области появятся три новые кислородные станции

    23.01.2022

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    В Самарской области появятся три новые кислородные станции

    Из-за эпидемиологической ситуации и возможного увеличения числа заболевших COVID-19 мобилизуют все ресурсы системы здравоохранения. Поэтому для лечения пациентов с коронавирусом в Самарской области появятся три новые кислородные станции. Об этом сообщили в региональном минздраве.

    — За период борьбы с новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Самарской области смонтировали и модернизировали более 30 000 метров трубопровода централизованной подачи медицинского кислорода, более 5 000 точек его потребления. В госпитальном звене сейчас есть около 6 000 кислородных точек, проводят дополнительные работы по газификации стационаров. Всего в лечении пациентов с COVID-19 сегодня может быть задействовано газификаторов общим объемом более 200 тонн, — рассказали в правительстве Самарской области.

    Фото: vk.com/minzdrav_63

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    В Самарской области появятся три новые кислородные станции

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