22 января подвели итоги ХХXIII международного фестиваля команд КВН «КиВиН — 2022». Нашу область представлял оргкомитет движения «Самарский КВН» и еще 14 коллективов.

Команда Самарского национального исследовательского университета имени Королева 2×2 прошла во второй тур фестиваля и в 2022 году будет представлять регион в Высшей лиге КВН. Эта команда — чемпион официальной лиги КВН «Самара» в 2021 году и бронзовый призер Первой лиги КВН 2021 года.

Еще 8 местных команд получили повышенный рейтинг и смогут участвовать в сезоне центральных лиг КВН: «Проект 63», «Иронька», «Ниче такие СамГУПС», «На самом деле», «За углом», «Сборная спортфака СГСПУ», «Оля как всегда» и «Команда КВН».

Фото: vk.com/kvnsamara2x2