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    В Самаре представители администрации контролируют качество уборки снега

    22.01.2022

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    В Самаре представители администрации контролируют качество уборки снега

    Первый вице-мэр Владимир Василенко совершает объезд районов города с целью проверки качества выполненных работ. Самара вновь оказалась в эпицентре неблагоприятных погодных условий. 22 января в областном центре сильный снег, а также метель с порывами ветра. Это потребовало мобилизации всех служб благоустройства и коммунальщиков Самары.

    В расчистке территорий города задействованы около 420 единиц техники, в смену также вышли около 3 500 уборщиков.

    — Все руководители осуществляют круглосуточный контроль и при необходимости корректируют работу. Главам районов поставил задачу лично мониторить ситуацию, и координировать работу УК, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ, а также дорожных служб на вверенных им участках. Сейчас мы находимся в Ленинском районе, далее проследуем в Промышленный, Кировский и Октябрьский районы. Завтра с утра проверим качество выполнения работ в оставшихся районах, — добавил Владимир Василенко.

    Фото: администрация Самары

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    В Самаре представители администрации контролируют качество уборки снега

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