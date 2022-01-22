Первый вице-мэр Владимир Василенко совершает объезд районов города с целью проверки качества выполненных работ. Самара вновь оказалась в эпицентре неблагоприятных погодных условий. 22 января в областном центре сильный снег, а также метель с порывами ветра. Это потребовало мобилизации всех служб благоустройства и коммунальщиков Самары.

В расчистке территорий города задействованы около 420 единиц техники, в смену также вышли около 3 500 уборщиков.

— Все руководители осуществляют круглосуточный контроль и при необходимости корректируют работу. Главам районов поставил задачу лично мониторить ситуацию, и координировать работу УК, ТСЖ, ЖСК, своих МБУ, а также дорожных служб на вверенных им участках. Сейчас мы находимся в Ленинском районе, далее проследуем в Промышленный, Кировский и Октябрьский районы. Завтра с утра проверим качество выполнения работ в оставшихся районах, — добавил Владимир Василенко.

Фото: администрация Самары