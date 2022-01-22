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    На Самарском городском кладбище добавили землю под родовые захоронения

    22.01.2022

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    В Самаре запретили хоронить еще на двух кладбищах

    Администрация Самары расширила площадь для семейных захоронений на городском кладбище до 0,84 гектара — основная часть этой площади расположена на третьей линии. 

    Граждане могут претендовать на участок под родовое захоронение, но его максимальная площадь не должна превышать 25 кв. м: б этом говорится в законе Самарской области «О порядке созданий семейных (родовых) захоронений». Общая площадь участков под родовые захоронения на муниципальном кладбище не может превышать 1/3 всего кладбища.  

    ТЭГИ:
    На Самарском городском кладбище добавили землю под родовые захоронения

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