Администрация Самары расширила площадь для семейных захоронений на городском кладбище до 0,84 гектара — основная часть этой площади расположена на третьей линии.

Граждане могут претендовать на участок под родовое захоронение, но его максимальная площадь не должна превышать 25 кв. м: б этом говорится в законе Самарской области «О порядке созданий семейных (родовых) захоронений». Общая площадь участков под родовые захоронения на муниципальном кладбище не может превышать 1/3 всего кладбища.