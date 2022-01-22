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    В 2022 году из Самары запустят 18 субсидируемых рейсов

    22.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Пассажиры Курумоча пытались провезти без документов 613 килограммов "молочки"

    Пресс-служба аэропорта Курумоч сообщила, что в 2022 году запустят субсидированные рейсы в 18 городов России. По сниженной цене можно будет полететь в Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Казань, Магас, Махачкалу, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфу, Тюмень, Ханты-Мансийск и Челябинск.

    Red Wings с января 2022 года выполняет субсидируемые рейсы в Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Омск, Тюмень и Челябинск, а с 10 января «ИрАэро» летает по льготным тарифам в Белгород. В Новосибирск отвозит S7, в Ростов-на-Дону — «Азимут», а в Уфу — Utair.

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    В 2022 году из Самары запустят 18 субсидируемых рейсов

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