Пресс-служба аэропорта Курумоч сообщила, что в 2022 году запустят субсидированные рейсы в 18 городов России. По сниженной цене можно будет полететь в Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Казань, Магас, Махачкалу, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфу, Тюмень, Ханты-Мансийск и Челябинск.

Red Wings с января 2022 года выполняет субсидируемые рейсы в Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Омск, Тюмень и Челябинск, а с 10 января «ИрАэро» летает по льготным тарифам в Белгород. В Новосибирск отвозит S7, в Ростов-на-Дону — «Азимут», а в Уфу — Utair.