Службы благоустройства убирают снег в круглосуточном режиме. По прогнозам начавшийся в субботу снегопад продолжится до раннего утра воскресенья. В связи с этим первый заместитель главы Самары Владимир Василенко продлил усиленный режим работы всех ответственных служб. Это не стало для них неожиданностью. Специалисты готовы к переменам погоды. Спецтехника и уборщики в настоящий момент активно расчищают дороги, тротуары, остановочные площадки, дворы и внутриквартальные проезды, общественные пространства. На особом контроле — территории рядом с социальными учреждениями, в частности школами и больницами, включая ковид-госпитали и Самарский кислородный завод на улице Береговой. Важно обеспечить беспрепятственный доступ посетителям, подвоз лекарств и кислорода, подъезд карет скорой помощи. Поэтому входные группы и проходы, а также внутриквартальные проезды здесь расчищают механизировано и вручную.

— В целом сегодня только в дневную смену по городу в расчистке задействуют 420 единиц специализированной техники и 3,5 тысячи уборщиков, — отмечает первый вице-мэр. — Часть машин, направленных на участки — новые, из недавно закупленной партии. Это погрузчики, грейдеры и бульдозер. Дорожные службы, муниципальные предприятия, подрядчики, МБУ района, а также управляющие организации, ответственные за придомовые территории, трудятся очень интенсивно. Личный контроль продолжается со стороны глав районов, которые не только ведут мониторинг состояния территорий, но и координируют работу всех профильных служб.

Первый вице-мэр поставил задачу максимально оперативно отрабатывать территории для обеспечения комфорта водителей и пешеходов. Сегодня он провел оперативное совещание, после которого будет организован объезд. Ночью вывоз снега на специализированные площадки для временного складирования будет усилен, Снегоуборочные работы продолжатся в таком же режиме все выходные.