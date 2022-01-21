Это 308 квартир муниципального, а также 434 квартиры частного жилфондов. Об этом стало известно в четверг, 20 января, на совещании, которое провел первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Главной темой стали планы по переселению людей из аварийных домов Самары. Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в 2022 году в городе планируется расселить 308 квартир муниципального жилфонда на общую площадь 9 758,5 квадратных метра, а также 434 квартиры частного жилфонда на общую площадь 15 196,1 квадратного метра.

В 2023 году планируют расселить 992 квартиры общей площадью 35 633,3 квадратного метра, а также 1 168 квартир частного жилфонда на общую площадь 41 094,3 квадратных метра.

За два года в Самаре нужно купить 2 333 квартиры на общую расселяемую площадь 81 776 квадратных метров.

Также на совещании обсудили вопрос изменения расчетной стоимости квадратного метра жилья при переселении из аварийных домов. В минувшем году был зафиксирован существенный рост стоимости строительных работ и материалов. В дальнейшем выросли и цены на жилье.

Виктор Кудряшов поручил областному министерству строительства рассчитать дифференцированно среднюю стоимость метра в каждом муниципалитете региона на основе среднеобластного показателя. Изменения внесут в госпрограмму. Благодаря им не допустят дефицита жилья, покупаемого для расселения из аварийного жилья.