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    В январе в самарский ЦУР поступило более двух тысяч обращений по поводу уборки снега

    21.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    С начала зимы из Самары вывезли более 100 тысяч тонн снега

    Пик по количеству сообщений пришелся на период с 14 по 20 января. Тогда после сильных снегопадов жителям нужно было добраться до работы, отвести детей в сады и школы, попасть в поликлиники. 

    Отметим, что механизм обратной связи с жителями отлажен, а отработка обращений осуществляется по всему региону. Об этом сообщает администрация Самары со ссылкой на портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

    – Особое внимание ЦУР Самарской области уделяет просьбам от граждан расчистить подходы к социальным учреждениям. Такие сигналы оперативно передаются в работу муниципалитетам. В Самаре важную роль в этом вопросе играют не только мэрия и департамент городского хозяйства, но и администрации внутригородских районов, которые самостоятельно отрабатывают сообщения жителей в социальных сетях, имеют свои официальные аккаунты в интернете, – рассказал руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков

    Районные администрации совместно с инспекторами ГЖИ следят за работой управляющих компаний по уборке снега во дворах. Обращения на эту тему поступают в течение всей недели, но сейчас их стало гораздо меньше. 

    Если в начале недели сразу, после снегопадов, было более 500 жалоб на уборку снега, то сейчас их около 100.

    ТЭГИ:
    В январе в самарский ЦУР поступило более двух тысяч обращений по поводу уборки снега

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