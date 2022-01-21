Пик по количеству сообщений пришелся на период с 14 по 20 января. Тогда после сильных снегопадов жителям нужно было добраться до работы, отвести детей в сады и школы, попасть в поликлиники.

Отметим, что механизм обратной связи с жителями отлажен, а отработка обращений осуществляется по всему региону. Об этом сообщает администрация Самары со ссылкой на портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

– Особое внимание ЦУР Самарской области уделяет просьбам от граждан расчистить подходы к социальным учреждениям. Такие сигналы оперативно передаются в работу муниципалитетам. В Самаре важную роль в этом вопросе играют не только мэрия и департамент городского хозяйства, но и администрации внутригородских районов, которые самостоятельно отрабатывают сообщения жителей в социальных сетях, имеют свои официальные аккаунты в интернете, – рассказал руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

Районные администрации совместно с инспекторами ГЖИ следят за работой управляющих компаний по уборке снега во дворах. Обращения на эту тему поступают в течение всей недели, но сейчас их стало гораздо меньше.

Если в начале недели сразу, после снегопадов, было более 500 жалоб на уборку снега, то сейчас их около 100.