Жители города с положительным результатом анализа COVID-19, проходящие лечение дома, не должны покидать места проживания до получения результатов теста, подтверждающих отсутствие инфекции.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, информация о заболевших направляется из больниц в районные администрации. Оттуда ее передают к управляющим микрорайонами для контроля.

Сейчас в Железнодорожном районе под наблюдением находятся 862 человека. Из них 104 человека с подтвержденным COVID-19, которые лечатся на дому. Остальные находятся в контакте с зараженными или проживают с ними.

– В моем микрорайоне 77 домов. На сегодняшний день у меня на контроле пять заболевших. Хочу отметить, что прослеживается тенденция к снижению заболеваемости, так как только в конце прошлого года количество заболевших на моей территории превышало 30 человек, – рассказала управляющая микрорайоном №2 Железнодорожного района Евгения Ереценко. – Считаю, что такой статистике способствует ежедневный мониторинг в том числе. Как правило, жители ответственные, понимают, что, нарушая самоизоляцию, они подвергают риску заражения окружающих.

Для тех, кто не соблюдает самоизоляцию, предусмотрены штрафы в размере от 15 000 до 40 000 рублей. В 2021 году в Железнодорожном районе выявили 30 нарушителей. Материалы по ним направлены в полицию. С начала этого года ни произошло ни одного подобного случая.

Фото: администрация Самары