Авиационный двигатель производства фирмы Pratt & Whitney PW118 стал седьмым зарубежным экземпляром в уникальной коллекции центра, насчитывающей около сотни авиационных и ракетных двигателей. Как сообщает пресс-служба вуза, большая часть из них создана российскими и советскими конструкторскими бюро. Также есть образцы из Англии, Германии и Чехии.

Двигатель PW118 разработали около 35 лет назад. В настоящее время им оснащают региональные турбовинтовые пассажирские самолеты бразильского производства Embraer EMB 120.

Модификацию этого двигателя устанавливают на популярные среди отечественных авиакомпаний самолеты ATR-72 и ATR-42. В нашей стране их аналогами являются Ил-114 и его предшественник Ан-24.

Образец PW118, доставленный в самарский центр, сделали в 1990 году. Он уже выработал ресурс, был списан и готовился к утилизации. Специалисты университета при поддержке выпускников смогли выкупить этот двигатель и доставить его в Самару.

– Канадские конструкторы опирались на несколько иную логику проектирования, использовали ряд оригинальных технических решений, которые не свойственны отечественной школе двигателестроения. Понимание различных конструкторских походов существенно расширяет кругозор будущих инженеров, открывает для них возможность сочетания разных технологий в процессе создания двигателей будущего, – отметил профессор Владимир Зрелов.

Фото: пресс-служба Самарского университета