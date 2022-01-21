Самарский филиал компании «Нестле» перешел на потребление электроэнергии из возобновляемых источников, что позволит снизить уровень выбросов СО2 в атмосферу на десять тысяч тонн в год. В качестве «зеленой» альтернативы на предприятии теперь используется электрическая энергия, выработанная на ветровых станциях. Компания также инвестирует в проекты по повышению энергоэффективности на фабрике, чтобы сократить общее количество потребляемой энергии.

Филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре уделяет серьезное внимание вопросам экологии. Снижение влияния на окружающую среду является одним из ключевых приоритетов предприятия.

Юэн Хорман, директор филиала ООО «Нестле Россия» в Самаре: «В рамках глобальных обязательств «Нестле» мы стремимся к нулевому воздействию на окружающую среду. Так, например, за период с 2010 по 2021 год нашему предприятию удалось снизить объем выбросов парниковых газов на тонну готовой продукции на 56 %. Переход нашей фабрики на потребление электроэнергии из возобновляемых источников – это важнейший проект на пути к дальнейшему снижению выбросов СО₂ в операционной деятельности предприятия. Мы гордимся тем, что вносим вклад в сохранение планеты для будущих поколений».

Предприятие реализует комплекс инициатив по снижению выбросов СО2, экономии водных ресурсов, совершенствованию ассортимента и упаковки продукции. На текущий момент 98 % всего объема упаковки на фабрике «Нестле» в Самаре являются пригодными для переработки. Так, например, подложки конфет «Комильфо» и «Родные Просторы» стали прозрачными и полностью пригодными для переработки. К 2025 году на глобальном уровне «Нестле» планирует сделать 100 % своей упаковки пригодной для переработки и повторного использования. Кроме того, регулярные проекты по экономии воды позволили филиалу ООО «Нестле Россия» в Самаре снизить потребление воды на 67 % за период с 2010 по 2021 год, а установленные на предприятии высокотехнологичные водоочистные сооружения обеспечивают полный цикл очистки промышленных вод самарской фабрики «Нестле» от всех типов загрязнений: механических, биологических и химических.

В январе 2022 года «Нестле Россия» объявила о завершении перехода всех российских фабрик на потребление электроэнергии из возобновляемых источников.

На глобальном уровне в своей операционной деятельности компания намерена перевести свои производственные площадки, офисы и складские центры по всему миру на стопроцентное использование электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году. Это обязательство является частью глобальной дорожной карты «Нестле» по снижению воздействия на климат, согласно которой компания стремится сократить выбросы парниковых газов вдвое к 2030 году и достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

О филиале ООО «Нестле Россия» в Самаре:

Филиал ООО «Нестле Россия» в г. Самара – одно из крупнейших кондитерских производств компании «Нестле», на котором трудятся около тысячи человек. Фабрика представляет собой производство полного цикла, и выпускает более 100 наименований продукции как под локальными российскими брендами «Россия – щедрая душа!®», «Золотая Марка®», «Комильфо®», «Российский®», «Сударушка®», так и под всемирно известными брендами NESTLÉ®, NESQUIK®, NUTS®. Предприятие обладает уникальными технологиями производства, которые позволяют производить плиточный шоколад нестандартной формы с оформлением, напоминающим ручную работу. Продукция самарского филиала «Нестле» востребована не только на локальном рынке, но и за рубежом. В 2021 году продукция фабрики экспортировалась в 12 стран.

О компании «Нестле»:

«Нестле» – крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведет бизнес в 186 странах мира. Число ее сотрудников по всему миру насчитывает порядка 270 тыс. человек и все они разделяют цель «Нестле» — раскрывая пользу продуктов, мы повышаем качество жизни каждого — сегодня и для будущих поколений. «Нестле» предлагает широкий ассортимент продуктов и услуг, призванный изменить к лучшему жизнь не только людей, но и их любимых домашних животных. В линейку продукции компании входит более двух тысяч брендов – от легендарных и известных во всем мире, например, Nescafé или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как «Россия – щедрая душа!», Bon Pari и «Быстров». В своей деятельности компания руководствуется стратегией, основанной на ее глубокой экспертизе в области питания и здорового образа жизни. Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.

Фотография предоставлена ООО «Нестле»