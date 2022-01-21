В среду, 19 января, прошло первое занятие по ткачеству поясов на бедро «Нить судьбы» в студии рукоделия «Ярмарка талантов» в мастерской «Волжская артель».

Она находится в филиале №14 – библиотеке народов Поволжья. Это одна из старейших библиотек города, основанной в 1937 году. В прошлом году благодаря нацпроекту «Культура», инициированному президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым, она получила статус модельной. Для этого купили специальное медиа- и музыкальное оборудование, удобную мебель. Для юных читателей создали уютные творческие локации, где можно почитать и познакомиться с историей, традициями и обычаями народов.

Как сообщает администрация Самары со ссылкой на портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов, во время занятия ребята и взрослые познакомились с историей, видами ткачества, народным костюмом и попробовали своими руками ткать пояс на бердо. Такие мастер-классы продолжатся.

Каждую неделю по средам посетителей ждут занятия по вязанию крючком «За петелькою петелька». Дети и взрослые знакомятся с разными техниками вязания. По четвергам идут занятия по шитью «Разноцветные лоскутки». Участники своими руками создают сумку-лакомник в технике лоскутного шитья.

Фото: портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов