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    В Самаре пройдет концерт Международного фестиваля духовых оркестров

    22.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Врач из Самары стала лауреатом всероссийского конкурса

    Он состоится в пятницу, 21 января, в 18:00 в большом зале Дома офицеров на улице Шостаковича, 7 (0+). Как сообщает пресс-служба городской администрации, зрителям представят концертную программу «Талант, устремленный в будущее» в рамках международного фестиваля духовых оркестров, посвященный памяти Валерия Халилова.

    Вход свободный. В программе концерта — пьесы и песни Валерия Халилова, а также произведения российских и советских композиторов.

    Фестиваль поддерживают более 30 регионов, включая зарубежные коллективы из Белоруссии, Абхазии, Узбекистана и Японии.

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    В Самаре пройдет концерт Международного фестиваля духовых оркестров

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