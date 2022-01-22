Он состоится в пятницу, 21 января, в 18:00 в большом зале Дома офицеров на улице Шостаковича, 7 (0+). Как сообщает пресс-служба городской администрации, зрителям представят концертную программу «Талант, устремленный в будущее» в рамках международного фестиваля духовых оркестров, посвященный памяти Валерия Халилова.

Вход свободный. В программе концерта — пьесы и песни Валерия Халилова, а также произведения российских и советских композиторов.

Фестиваль поддерживают более 30 регионов, включая зарубежные коллективы из Белоруссии, Абхазии, Узбекистана и Японии.