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    Избрали новый состав директоров «Крыльев Советов»

    21.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Избрали новый состав директоров «Крыльев Советов»

    Его определили в четверг, 20 января, на общем собрании акционеров. Как пишет kp.ru со ссылкой на «Самарское обозрение», места распределились согласно долям пакета акций. 

    От областного правительства вошло семь представителей, а от миноритарного акционера адвоката Андрея Пашкова – двое.

    Следить за менеджментом и ситуацией в футбольном клубе будут министр управления финансами Андрей Прямилов, министр спорта Сергей Кобылянский, руководитель департамента цифровизации администрации губернатора Иван Ефанов, первый вице-президент АО «КБ «Солидарность» Максим Сойфер, научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета имени Королева Габибулла Хасаев, заместитель руководителя департамента внутренней политики Александр Черненко и заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов» Валерьян Панфилов.

    От акционера Андрея Пашкова в состав директоров вошли председатель правления областной федерации футбола и основатель клуба «Сызрань-2003» Максим Симонов и сам Пашков.

    ТЭГИ:
    Избрали новый состав директоров «Крыльев Советов»

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