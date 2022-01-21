Его определили в четверг, 20 января, на общем собрании акционеров. Как пишет kp.ru со ссылкой на «Самарское обозрение», места распределились согласно долям пакета акций.

От областного правительства вошло семь представителей, а от миноритарного акционера адвоката Андрея Пашкова – двое.

Следить за менеджментом и ситуацией в футбольном клубе будут министр управления финансами Андрей Прямилов, министр спорта Сергей Кобылянский, руководитель департамента цифровизации администрации губернатора Иван Ефанов, первый вице-президент АО «КБ «Солидарность» Максим Сойфер, научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета имени Королева Габибулла Хасаев, заместитель руководителя департамента внутренней политики Александр Черненко и заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов» Валерьян Панфилов.

От акционера Андрея Пашкова в состав директоров вошли председатель правления областной федерации футбола и основатель клуба «Сызрань-2003» Максим Симонов и сам Пашков.