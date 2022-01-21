Лесники пытались добраться до него на лыжах, но им мешала полынья. В итоге главред газеты «Ставрополь-на-Волге» Юлия Гвоздева обратилась в инстаграм-аккаунт губернатора Дмитрия Азарова с просьбой помочь лосенку. Об этом пишет ИА «СОВА».

Юлия Гвоздева написала, что лосенок попал в беду в 12 км от Ширяева. Скорее всего, на лед Волги его загнали собаки. Известно, что за ним присматривал местный лесник, который первым увидел, что животное в опасности.

Из-за полыньи спасти лосенка можно было только с помощью судна на воздушной подушке. У сотрудников нацпарка и спасателей Жигулевска нет такой техники, главред газеты попросила о помощи губернатора.

Дмитрий Азаров оперативно откликнулся на призыв о помощи. Спустя час Юлия Гвоздева написала, что «подушка» уже мчится из Самары на помощь. В итоге спасатели смогли отогнать лосенка к берегу, после чего он вернулся в заповедный лес.