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    В нацпарке «Самарская Лука» спасли лосенка, оказавшегося на льду

    21.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

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    Лесники пытались добраться до него на лыжах, но им мешала полынья. В итоге главред газеты «Ставрополь-на-Волге» Юлия Гвоздева обратилась в инстаграм-аккаунт губернатора Дмитрия Азарова с просьбой помочь лосенку. Об этом пишет ИА «СОВА».

    Юлия Гвоздева написала, что лосенок попал в беду в 12 км от Ширяева. Скорее всего, на лед Волги его загнали собаки. Известно, что за ним присматривал местный лесник, который первым увидел, что животное в опасности. 

    Из-за полыньи спасти лосенка можно было только с помощью судна на воздушной подушке. У сотрудников нацпарка и спасателей Жигулевска нет такой техники, главред газеты попросила о помощи губернатора.

    Дмитрий Азаров оперативно откликнулся на призыв о помощи. Спустя час Юлия Гвоздева написала, что «подушка» уже мчится из Самары на помощь. В итоге спасатели смогли отогнать лосенка к берегу, после чего он вернулся в заповедный лес.

    ТЭГИ:
    В нацпарке «Самарская Лука» спасли лосенка, оказавшегося на льду

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