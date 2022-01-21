Это сделают в ходе подго­товки к фестивалю «Студенческая весна 2022». В частности, 12,5 млн рублей выделят на работы на Маяковском спуске набережной. Они включают в себя ремонт тротуаров на Волжском проспекте. Кроме того, 13,4 млн рублей потратят на восста­новление сети наружного освещения.

Также в рамках подго­товки к Студвесне потратят 15 млн рублей на установку светофоров, пишет citytraffic.ru. Вместе с этим приведут в порядок сквер рядом с Полевым спуском набережной, недалеко от «Теремка».

Что касается проделанных работ, то в связи с подготовкой к студвесне уже отремон­ти­ровали фасады домов, распо­ло­женных в непосред­ственной близости от места прове­дения фестиваля. На это в 2021 году из город­ского бюджета потратили 32,6 млн рублей.