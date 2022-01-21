Это сделают в ходе подготовки к фестивалю «Студенческая весна 2022». В частности, 12,5 млн рублей выделят на работы на Маяковском спуске набережной. Они включают в себя ремонт тротуаров на Волжском проспекте. Кроме того, 13,4 млн рублей потратят на восстановление сети наружного освещения.
Также в рамках подготовки к Студвесне потратят 15 млн рублей на установку светофоров, пишет citytraffic.ru. Вместе с этим приведут в порядок сквер рядом с Полевым спуском набережной, недалеко от «Теремка».
Что касается проделанных работ, то в связи с подготовкой к студвесне уже отремонтировали фасады домов, расположенных в непосредственной близости от места проведения фестиваля. На это в 2021 году из городского бюджета потратили 32,6 млн рублей.
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