Он заработал на территории горбольницы № 6 на улице Советской Армии, 56. На четвертом этаже учреждения, где ранее размещался административный блок, провели ремонт, установили необходимое современное оборудование, открыли дневной стационар и сформировали штат специалистов.

– Только в 2021 году уже работающие ЦАОП приняли 38 374 посещений. Фактически эта нагрузка была снята с областного онкоцентра. Поэтому работа таких центров, конечно, дает положительный результат, – рассказал главврач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

Как отметила врач УЗИ Ангелина Росборуф, установленная аппаратура позволяет проводить полноценную диагностику в таких же рамках и в таком же качестве, как и в областном онкоцентре.

Все оборудование подключено в единую цифровую систему. Это позволяет специалистам при необходимости оперативно передавать данные коллегам в областной онкоцентр для совместной работы.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, первый центр амбулаторной онкологической помощи открыли в декабре 2019 года на базе городской клинической больницы № 8. Позднее их открыли в городских больницах № 4 и № 7, Тольяттинской городской клинической поликлинике № 3, Сызранской центральной городской больнице.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что в этом году планируется открыть подобные центры в Чапаевске и Кинель-Черкассах. А в 2023 году медучреждение появится в Куйбышевском районе Самары.

Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора