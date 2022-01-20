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    В выходные в Самарской области ожидается метель

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    В выходные в Самарской области ожидается метель

    Прогноз погоды на ближайшие дни сообщили синоптики Приволжского УГМС.

    Ночью в субботу, 22 января, будет облачно, местами пойдет небольшой снег. Ветер подует юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха составит от -10 до -15 °C. Днем также прогнозируют облачность, снег, местами метель. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Столбики термометров покажут -5…-10 °C.

    В ночь с субботы на воскресенье, 23 января, специалисты прогнозируют облачность и снегопад, местами сильный. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а температура воздуха опустится до -7… -12 °C. Днем снова будет облачно, пойдет снег. Ветер сохранится, но потеплеет до -4… -9 °C.

    ТЭГИ:
    В выходные в Самарской области ожидается метель

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