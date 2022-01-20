Они появились в сафари-парке летом прошлого года. Их нашли и привезли в питомник местные жители, сообщает администрация Самары со ссылкой на портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

— Маленькие косулята остались без мамы. Тут можно предполагать разное. Возможно, косулю спугнули, или она погибла. Детеныши остались одни. И в таком случае, конечно, маленькому косуленку необходима помощь, — рассказал главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

Косуль назвали Дарена, Верба и Мишка. Сейчас им по полгода. Они чувствуют себя отлично, растут и готовятся к взрослой жизни. Однако к дикой природе они уже не приспособятся, так как слишком доверяют людям и не боятся машин.

Сейчас косули живут в вольере среднего размера. Весной их переведут в большой вольер, площадь которого составляет 20 гектаров, где они будут жить с другими копытными животными.

Кроме косуль, в сафари-парке содержатся маралы, лама, редкие птицы, лоси и краснокнижные лошади Пржевальского.

Фото обложки: Портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов



