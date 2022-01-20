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    В питомнике Самарского зоопарка поселились три детеныша косули

    20.01.2022

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    В питомнике Самарского зоопарка поселились три детеныша косули

    Они появились в сафари-парке летом прошлого года. Их нашли и привезли в питомник местные жители, сообщает администрация Самары со ссылкой на портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов.

     — Маленькие косулята остались без мамы. Тут можно предполагать разное. Возможно, косулю спугнули, или она погибла. Детеныши остались одни. И в таком случае, конечно, маленькому косуленку необходима помощь, —  рассказал главный зоотехник Самарского зоопарка Александр Кузовенко.

    Косуль назвали Дарена, Верба и Мишка. Сейчас им по полгода. Они чувствуют себя  отлично, растут и готовятся к взрослой жизни. Однако к дикой природе они уже не приспособятся, так как слишком доверяют людям и не боятся машин.

    Сейчас косули живут в вольере среднего размера. Весной их переведут в большой вольер, площадь которого составляет 20 гектаров, где они будут жить с другими копытными животными. 

    Кроме косуль, в сафари-парке содержатся маралы, лама, редкие птицы, лоси и краснокнижные лошади Пржевальского. 

    Фото обложки: Портал всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов

    ТЭГИ:
    В питомнике Самарского зоопарка поселились три детеныша косули

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