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    В Самаре выберут красу студенчества России

    21.01.2022

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    В Самаре выберут красу студенчества России

    С 1 по 7 марта пройдет очный этап VIII национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России» в рамках празднования тридцатилетия фестиваля «Российская студенческая весна».

    Участницами конкурса могут стать студентки вузов и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет. Зарегистрироваться можно через автоматизированную информационную систему «Клуб Российского Союза Молодежи».

    Для участия в заочном этапе конкурса необходимо подать заявку на официальном сайте программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» по ссылке до 31 января 2022 года.

    Дополнительная информация и положение о конкурсе размещены на сайте студенческой весны. Участие бесплатное.

    Фото: администрация Самары

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    В Самаре выберут красу студенчества России

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