С 1 по 7 марта пройдет очный этап VIII национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России» в рамках празднования тридцатилетия фестиваля «Российская студенческая весна».

Участницами конкурса могут стать студентки вузов и профессиональных образовательных организаций всех форм обучения в возрасте от 16 до 35 лет. Зарегистрироваться можно через автоматизированную информационную систему «Клуб Российского Союза Молодежи».

Для участия в заочном этапе конкурса необходимо подать заявку на официальном сайте программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» по ссылке до 31 января 2022 года.

Дополнительная информация и положение о конкурсе размещены на сайте студенческой весны. Участие бесплатное.

Фото: администрация Самары