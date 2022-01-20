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    В 2022 году в Железнодорожном районе Самары обновят пять дворов

    20.01.2022

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    В 2022 году в Железнодорожном районе Самары обновят пять дворов

    Это сделают по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.

    Администрация Железнодорожного района заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по благоустройству пяти дворов по следующим адресам:

    • ул. Владимирская, 21, 23, 27, ул. Чернореченская 27А;
    • ул. Мориса Тореза, 34;
    • ул. Мяги, 27;
    • ул. Урицкого, 4, 6, 8;
    • ул. Чернореченская, 31, 33.

    Подрядчику предстоит отремонтировать внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки и обустроить места для парковки автомобилей. Также по желанию жителей установят малые архитектурные формы на детских и спортивных площадках, скамейки и урны, высадят деревья.

    Работы во дворах стартуют уже весной 2022 года.

    ТЭГИ:
    В 2022 году в Железнодорожном районе Самары обновят пять дворов

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