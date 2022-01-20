Это сделают по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.

Администрация Железнодорожного района заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по благоустройству пяти дворов по следующим адресам:

ул. Владимирская, 21, 23, 27, ул. Чернореченская 27А;

ул. Мориса Тореза, 34;

ул. Мяги, 27;

ул. Урицкого, 4, 6, 8;

ул. Чернореченская, 31, 33.

Подрядчику предстоит отремонтировать внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки и обустроить места для парковки автомобилей. Также по желанию жителей установят малые архитектурные формы на детских и спортивных площадках, скамейки и урны, высадят деревья.

Работы во дворах стартуют уже весной 2022 года.



