Это сделают по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Дмитрием Азаровым.
Администрация Железнодорожного района заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по благоустройству пяти дворов по следующим адресам:
Подрядчику предстоит отремонтировать внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки и обустроить места для парковки автомобилей. Также по желанию жителей установят малые архитектурные формы на детских и спортивных площадках, скамейки и урны, высадят деревья.
Работы во дворах стартуют уже весной 2022 года.
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