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    Самарские таможенники обнаружили поддельные куртки Armani и Tommy Hilfiger на 385 млн рублей

    21.01.2022

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    Самарские таможенники обнаружили поддельные куртки Armani и Tommy Hilfiger на 385 млн рублей

    Большегруз задержала мобильная группа самарской таможни во взаимодействии с пограничным УФСБ России по Оренбургской области на трассе А300.

    Фура, ехавшая из Киргизии, перевозила крупную партию товаров. Ее остановили для проверки. В результате таможенного досмотра специалисты нашли более пяти тысяч единиц мужских и женских курток, детских брюк и комбинезонов с логотипами известных брендов – Armani, Burberry, Calvin Klein, Fila, Loro Piana, Prada, Tommy Hilfiger. Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается в более чем 385 млн рублей.

    Также в фуре перевозили более 17 тысяч немаркированных курток, жилетов и пальто. Об этом сообщает пресс-служба самарской таможни.

    Материалы передали для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака.

    Фото: Самарская таможня

    ТЭГИ:
    Самарские таможенники обнаружили поддельные куртки Armani и Tommy Hilfiger на 385 млн рублей

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