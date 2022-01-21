Большегруз задержала мобильная группа самарской таможни во взаимодействии с пограничным УФСБ России по Оренбургской области на трассе А300.

Фура, ехавшая из Киргизии, перевозила крупную партию товаров. Ее остановили для проверки. В результате таможенного досмотра специалисты нашли более пяти тысяч единиц мужских и женских курток, детских брюк и комбинезонов с логотипами известных брендов – Armani, Burberry, Calvin Klein, Fila, Loro Piana, Prada, Tommy Hilfiger. Ущерб, нанесенный правообладателям, оценивается в более чем 385 млн рублей.

Также в фуре перевозили более 17 тысяч немаркированных курток, жилетов и пальто. Об этом сообщает пресс-служба самарской таможни.

Материалы передали для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного использования чужого товарного знака.

Фото: Самарская таможня