Лекция о насилии

23 января 15:00

На лекции «Громкое молчание. Тишина свидетелей насилия» поговорят о разных формах насилия, о том, как и кем оно проявляется, о его причинах и молчании. Психологи объяснят, почему об этом совершенно не стыдно и даже более того — важно говорить вслух.

Strelka Hall

Вилоновская, 30

Вход свободный

(12+)