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    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее

    20.01.2022

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    Афиша на неделю: финисаж выставки, зоофест и поэтический слэм

    На этой неделе вспоминаем школьную молодость с шутками про сладкий хлеб и пересматриваем легендарный фильм «Зеленый слоник», а после встречаемся с режиссером Светланой Басковой. А еще идем на гаражную распродажу, слушаем концерт в музее и лекцию о насилии.

    Акустический вечер

    21 января 19:00

    В Kowalski club обещают уютную атмосферу: вокалисты Анжелика Смола, Алексей Психический и Елена Занозина будут петь под аккомпанемент баса, перкуссии и гитары.

    Kowalski club

    Ленинградская, 31

    Вход: от 600 рублей

    (16+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее

    Gary Meulemans/unsplash.com

    Артист-толк

    21 января 19:00

    В контексте «Недели современного кино» выступит Светлана Баскова — режиссер легендарных фильмов «Зеленый слоник», «Пять бутылок водки» и «За Маркса», директор института «БАЗА», куратор и художник. Можно будет обсудить судьбу арт-хауса в России, перипетии левого политического искусства, узнать причину долгого молчания Светланы и увидеть анонс нового проекта «Я — Гамлет».

    Галерея «Виктория»

    Некрасовская, 2

    Вход: 200 рублей

    (18+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее
    eisenstein.ru

    Кинопоказ

    22 января 17:00

    В «Виктории» пройдет комментированный показ шестичасового фильма о Парижской Коммуне 1871 года, члены которой стихийно сформировали революционное правительство. Сергей Баландин и Глеб Ходин обсудят со зрителями, как режиссер «Коммуны» Питер Уоткинс свободно соединяет приемы репортажа, реалити-шоу и исторического фильма, создавая один из самых хрестоматийных киноэкспериментов последних десятилетий. 

    Галерея «Виктория»

    Некрасовская, 2

    Вход свободный

    (16+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее
    vk.com/vicgallery

    Гаражная распродажа

    23 января 13:00

    На новой барахолке обещают «интересные вещи по экономичным ценам, коллекции от самарских дизайнеров, музыку, барные напитки и нереальную атмосферу». 

    Artist loft

    Ленинградская, 29

    Вход свободный

    (0+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее
    Artificial Photography/unsplash.com

    Лекция о насилии

    23 января 15:00

    На лекции «Громкое молчание. Тишина свидетелей насилия» поговорят о разных формах насилия, о том, как и кем оно проявляется, о его причинах и молчании. Психологи объяснят, почему об этом совершенно не стыдно и даже более того — важно говорить вслух.

    Strelka Hall

    Вилоновская, 30

    Вход свободный

    (12+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее
    vk.com/strelkahall

    Концерт в музее

    23 января 16:00

    Анна Шевякова на скрипке, Сергей Живогляд на кларнете и Роман Ерицев на фортепиано исполнят классическую музыку. В программе четыре пьесы-фантазии Нильса Гаде, «Сюита в старинном стиле» Альфреда Шнитке и сюита к пьесе «Приглашение в замок» Франсиса Пуленка.

    Музей Модерна

    Красноармейская, 15

    Вход: 250 рублей

    (0+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее
    Владимир Пермяков

    Лекция о целях

    23 января 18:00

    Проект MediaTalks познакомит участников с разными методами целеполагания и поможет выбрать самые эффективные из них. Слушатели смогут превратить достижение цели в привычку, узнать об ошибках при постановке целей и освоить полезные инструменты для планирования, а также построят дерево целей и заполнят колесо жизненного баланса.

    Strelka Hall

    Вилоновская, 30

    Вход свободный

    (12+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее
    vk.com/strelkahall

    Лекция об американо-азиатском кино

    23 января 18:00

    «От маргиналов к визионерам: история американо-азиатского кино» — онлайн-лекция Михаила Захарова. В ходе нее проследят за тем, как американо-азиатские кинематографисты — от секс-символа и первой американки китайского происхождения в Голливуде Анны Мэй Вонг до комедиантки Аквафины — использовали кино, анимацию и сериалы, чтобы говорить на пересечении таких тем, как расизм, культурная и трудовая миграция, сексуальная паранойя и мизогиния.

    Галерея «Виктория»

    Некрасовская, 2

    Вход: 100 рублей

    (16+)

    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее
    vk.com/vicgallery
    ТЭГИ:
    Афиша на неделю: барахолка, артист-толк с режиссером и концерт в музее

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