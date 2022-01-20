В Kowalski club обещают уютную атмосферу: вокалисты Анжелика Смола, Алексей Психический и Елена Занозина будут петь под аккомпанемент баса, перкуссии и гитары.
В контексте «Недели современного кино» выступит Светлана Баскова — режиссер легендарных фильмов «Зеленый слоник», «Пять бутылок водки» и «За Маркса», директор института «БАЗА», куратор и художник. Можно будет обсудить судьбу арт-хауса в России, перипетии левого политического искусства, узнать причину долгого молчания Светланы и увидеть анонс нового проекта «Я — Гамлет».
В «Виктории» пройдет комментированный показ шестичасового фильма о Парижской Коммуне 1871 года, члены которой стихийно сформировали революционное правительство. Сергей Баландин и Глеб Ходин обсудят со зрителями, как режиссер «Коммуны» Питер Уоткинс свободно соединяет приемы репортажа, реалити-шоу и исторического фильма, создавая один из самых хрестоматийных киноэкспериментов последних десятилетий.
На новой барахолке обещают «интересные вещи по экономичным ценам, коллекции от самарских дизайнеров, музыку, барные напитки и нереальную атмосферу».
На лекции «Громкое молчание. Тишина свидетелей насилия» поговорят о разных формах насилия, о том, как и кем оно проявляется, о его причинах и молчании. Психологи объяснят, почему об этом совершенно не стыдно и даже более того — важно говорить вслух.
Анна Шевякова на скрипке, Сергей Живогляд на кларнете и Роман Ерицев на фортепиано исполнят классическую музыку. В программе четыре пьесы-фантазии Нильса Гаде, «Сюита в старинном стиле» Альфреда Шнитке и сюита к пьесе «Приглашение в замок» Франсиса Пуленка.
Проект MediaTalks познакомит участников с разными методами целеполагания и поможет выбрать самые эффективные из них. Слушатели смогут превратить достижение цели в привычку, узнать об ошибках при постановке целей и освоить полезные инструменты для планирования, а также построят дерево целей и заполнят колесо жизненного баланса.
«От маргиналов к визионерам: история американо-азиатского кино» — онлайн-лекция Михаила Захарова. В ходе нее проследят за тем, как американо-азиатские кинематографисты — от секс-символа и первой американки китайского происхождения в Голливуде Анны Мэй Вонг до комедиантки Аквафины — использовали кино, анимацию и сериалы, чтобы говорить на пересечении таких тем, как расизм, культурная и трудовая миграция, сексуальная паранойя и мизогиния.
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