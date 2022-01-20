В среду, 19 января, Дмитрий Азаров встретился со специалистами отряда космонавтов научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина во главе с начальником центра Максимом Харламовым и командиром отряда, Героем России Олегом Кононенко, которые прибыли в Самару с рабочим визитом.

Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос. В обсуждении перспектив сотрудничества между отрядом космонавтов и Самарской областью также приняли участие президент Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии наук Виктор Сойфер и председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук Геннадий Котельников.

— Для нас большая честь встречать отряд космонавтов здесь, в космической столице – в Самаре, — поприветствовал покорителей космоса губернатор, выразив благодарность Максиму Харламову и Олегу Кононенко за организацию поездки. — Мы чтим космические традиции, бережно относимся к нашей славной истории и стараемся своей работой воспитывать новые поколения жителей Самарской области в любви к космосу. Космос — это самые передовые технологии, это гордость нашей страны, суверенитет и безопасность нашей Родины. В Самарской области самым активным образом на протяжении всего года, не только 12 апреля, проходят циклы мероприятий, посвященные космической тематике — образовательных, просветительских, торжественных.

Космонавты уже побывали на «РКЦ «Прогресс», где с их участием прошел научно-технический совет: руководители и технические специалисты РКЦ «Прогресс» представили доклады о производстве серийной ракетно-космической техники и работе предприятия над перспективными проектами.

— РКЦ «Прогресс» — это предприятие-флагман Роскосмоса, предприятие, которое и сегодня обеспечивает все пилотируемые полеты. На мой взгляд, это очень правильно, что у вас есть возможность увидеть производство ракет, поговорить с создателями, с людьми, которые своими руками открывают космические возможности для нашей страны и для славного отряда космонавтов, — отметил губернатор. — Космос как предчувствие живёт в душах самарцев. Доезжая в отдаленные уголки Самарской области, небольшие села, я получаю вопросы «а как там наш космос, наши космические предприятия?». И сегодня я очень рад сообщать о том, что РКЦ «Прогресс» успешно развивается, имеет перспективные разработки, чувствует себя уверенно — исходя из портфеля заказов, расписанных на несколько лет вперед. Думаю, ваш визит добавит вдохновения и трудовому коллективу, и смежным предприятиям, даст новый импульс интереса к космосу.

Дмитрий Азаров рассказал космонавтам и о проекте планетария, строительство которого стартует в текущем году в Самаре, и который будет расположен рядом с музеем «Самара космическая».

— В рамках юбилейного года первого полета человека в космос мы заявили планетарий и получили федеральную поддержку. В этом году приступаем к его строительству, — рассказал глава региона. — Планетарий будет создавать новые возможности для образовательных проектов, просветительской деятельности. Уверен, что тысячи мальчишек и девчонок, влюбившись в космос, будут пополнять отряд космонавтов».

Губернатор предложил космонавтам поделиться своими идеями, предложениями, касающимися концепции планетария, а также пополнить коллекцию планетария памятными вещами, которые помогут посетителям проникнуться космической историей.

Также глава региона рассказал о сотрудничестве с Роскосмосом, которое приобрело новый статус благодаря созданию научно-образовательного центра «Инженерия будущего», который был признан центром мирового уровня и объединяет сегодня 6 субъектов РФ.

Напомним, в конце прошлого года на заседании Госсовета по науке и образованию при президенте стране Дмитрий Азаров представил доклад по научно-образовательным центрам. Предложения, которые были выдвинуты губернатором, получили поддержку главы государства Владимира Путина.

Одним из индустриальных партнеров НОЦа является Роскосмос.

— Фактически Роскосмос делегировал нашему НОЦу целый ряд направлений, в том числе коммерческий космос, и видит НОЦ как своего агента по решению задач государственной важности. Мы рады такому тесному сотрудничеству. Конечно, создаем дополнительные возможности для того, чтобы укреплять эту кооперацию. Это не только связь науки и производства, что очень важно, так как она приводит к очевидным результатам не только в сфере подготовки и переподготовки кадров, научных изысканий, проектной деятельности. Но и то, что наши научные школы стали точнее понимать те задачи, которые ставит сегодня Роскосмос, — проинформировал губернатор.

Уверенность в больших перспективах сотрудничества выразил начальник ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Максим Харламов, рассказав о том, что послужило причиной выбора Самары в качестве первого города для рабочей поездки отряда космонавтов.

— Мы здесь, на Самарской земле, оказались не случайно. У нас в ближайшее время будет реализовываться программа более плотного знакомства космонавтов с новейшими современными технологиями в части научно-исследовательских работ, создания космической техники. И Самара стала первым пунктом в этом плане. Во-первых, это земля для космоса исторически своя, с мощными корнями. Во-вторых, мы четко понимаем, что те предприятия, которые здесь находятся, в частности, РКЦ «Прогресс», являются флагманами производства космической техники. А говоря о том, что они производят ракеты, на которых стартуют космонавты, мы просто должны были начать с этого предприятия, — рассказал начальник центра подготовки космонавтов имени Гагарина. — Кроме того, у нас есть соглашение о сотрудничестве с Самарским университетом. Есть работы, в которых мы используем свои средства подготовки космонавтов и технологии университета для научных исследований по перспективным направлениям деятельности космонавтов. И нам хотелось бы это сотрудничество развивать.

Максим Харламов рассказал, что пока, к сожалению, в отряд космонавтов не удается набрать представителей Самарской области. Губернатор поручил разработать сквозную программу подготовки будущих космонавтов, которая включала бы в себя не только профориентационную подготовку, экскурсии и поездки, но и финансовую поддержку молодых перспективных специалистов. Тем более, что на территории нашего региона есть практика ежемесячных доплат молодым специалистам по наиболее востребованным специальностям.

— У нас есть факультеты, которые являются профильными для космической отрасли, но вполне возможно, нам нужен сквозной проект подготовки отряда космонавтов. Понятно, что много людей туда не попадет, но для нашего региона это крайне важно. И конечно, в тот момент, когда отбор происходит, нам надо информировать об этом более масштабно, — отметил глава региона.

С предложением возобновить на регулярной основе практику встреч с представителями космической отрасли для школьников и студентов выступил Виктор Сойфер.

— В первые годы, когда шло освоение космоса человеком, к нам, в Куйбышевский авиационный институт, который я окончил в 1968 году, приезжали космонавты, — рассказал президент Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. — Я уверен, что найдутся молодые люди, желающие заниматься освоением космоса, потому что это извечная мечта человечества, и во многих людях она живет.

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил подумать о том вкладе, который могли бы внести самарские ученые в эксперименты, проводимые на борту МКС.

— Самара – удивительный город, здесь настолько сильна концентрация предприятий ракетно-космической отрасли и научных предприятий, — выразил свое мнение Олег Кононенко. — В ноябре я участвовал в конференции на базе Самарского университета, где были подключены тысячи аспирантов, студентов и школьников. В марте предполагается отбор эксперимента, который будет выполнен на борту — сейчас Роскосмос заинтересован в том, чтобы увеличить количество таких экспериментов. Самара могли бы поучаствовать в этом, потому что научный потенциал города очень высок.

Космонавты поделились своими впечатлениями от посещения РКЦ «Прогресс».

— Вчера на «Прогрессе» мы провели заседание научно-технического совета и еще раз убедились, что на вашей земле реализуются самые новейшие технологии, что позволяет создавать надежную технику, а космонавту быть уверенным, что та ракета, которая доставляет его в космос — высоконадежная и высокотехнологичная, — подчеркнул Максим Харламов.

— РКЦ «Прогресс» — жемчужина Самарской области и всей ракетно-космической отрасли, предприятие с огромной историей, устремленное в будущее, внедряющее уникальные инновационные технологии производства, организации труда, занимающееся новыми разработками, которые позволят в будущем лидировать не только в российской космической отрасли, но и на международном уровне, — высказал свое мнение космонавт-испытатель Николай Чуб.

Также он отметил то внимание, которое уделяется руководством региона поддержке предприятий ракетно-космической отрасли, разработке и развитию новых форм сотрудничества – проекту центра коммерческого космоса, планетария, научно-образовательного центра.

— Не во всех регионах такой инновационный и перспективный подход. Уверен, этот вклад еще долгие десятилетия позволит региону развиваться и занимать лидирующие позиции, — сказал космонавт.

Космонавт-испытатель – заместитель командира Андрей Бабкин в отряде занимается научно-испытательной и исследовательской работой.

— Мне очень интересно было побывать на предприятии. Я со своим опытом более 10 лет в отряде, и у меня не было такого глубокого погружения в технические аспекты, и это помогает увидеть перспективу, — поделился он, отметив также, что сегодня многие, особенно это касается молодого поколения, не понимают прикладных задач развития космоса, и это надо исправлять.

Дмитрий Азаров привел пример практического применения космических технологий на уровне Самарского региона, рассказав о комплексной системе мониторинга, работа над которой завершается и уже дает первые значительные результаты.

— Когда я был министром природных ресурсов, мы запустили проект мониторинга лесов. Сейчас во многом благодаря энтузиазму полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, человека, космосу не чуждого, мы практически завершаем работу по созданию комплексной системы мониторинга. Это прикладной характер использования космических технологий — наблюдение за лесами, за добычей полезных ископаемых, мониторинг несанкционированных свалок, «умное» агро. И сейчас в разработке самый сложный, наверное, аспект, — постановка на кадастровый учёт, решение имущественных вопросов, — рассказал глава региона. – Так на региональном и даже на муниципальном уровне космические технологии позволяют добиваться результатов по важнейшим направлениям экономической и хозяйственной деятельности.

Подводя итоги, губернатор выразил надежду, что подобные встречи станут традицией, и пригласил космонавтов приезжать в Самарскую область не только работать, но и отдыхать на гостеприимной земле, которая славится своими природными красотами. Максим Харламов в свою очередь пригласил Дмитрия Азарова побывать в центре подготовки космонавтов.