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    В 2022 году в перинатальном центре больницы Середавина родилось около 300 детей

    20.01.2022

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    В 2022 году в перинатальном центре больницы Середавина родилось около 300 детей

    В их числе тройня, которая появилась на свет 3 января. Две девочки и мальчик более двух недель провели в центре под наблюдением врачей. 

    Как сообщает пресс-служба минздрава Самарской области, первые дни младенцы находились в реанимации, а затем в отделении для выхаживания недоношенных детей. Только потом врачи перевели тройню на совместное пребывание с мамой в отделении. Дети подросли, могут самостоятельно дышать и кушать. На днях маму Ирину Солуянову с тремя детьми выписывают домой.  

    – В перинатальном центре проходит около шести тысяч родов в год, из них 13 % оказываются преждевременными, – пояснила руководитель перинатального центра Татьяна Тезикова. – Плодотворным был и 2021 год. У нас прошло почти 5 700 родов, из них 176 двоен и одна тройня. В этом году уже родилось 287 детей, в том числе на свет появились две тройни и 8 двоен. Тройняшки на днях поедут с мамой домой. В народе такую тройню – двух девочек и мальчика – называют королевской. И хотя роды были несколько преждевременными, детки родились здоровыми. Два ребенка чуть больше 2 кг, один ребенок – 1,8 кг.

    Фото обложки: минздрав Самарской области

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    В 2022 году в перинатальном центре больницы Середавина родилось около 300 детей

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