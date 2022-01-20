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    Мониторинг цен на продукты в Самаре 20 января

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Мониторинг цен на продукты в Самаре 20 января

    Мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости составили в городской администрации. Для этого проверили сетевые, несетевые магазины и ярмарки. Мы укажем самые низкие цены в городе.

    Вермишель по 37,4 рубля за килограмм можно купить в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Белокочанную капусту по цене 36,49 рубля за килограмм можно приобрести в «Ашане» в Советском районе.

    Килограмм картошки по 29,49 рубля выгодней всего брать в «Ашане» в Советском районе.

    Гречка стоит 50 рублей за килограмм на Троицком рынке.

    Килограмм курицы в «Магните» в Куйбышевском районе обойдется в 146,19 рубля.

    Подсолнечное масло стоит 89,90 рубля за литр в «Магните» в Куйбышевском районе.

    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности — 33,90 рубля за литр в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Мука пшеничная стоит 26,5 рубля за килограмм в «Перекрестке» в Красноглинском районе.

    Сахар-песок — 49,99 рубля за килограмм в «Ленте» в Железнодорожном районе.

    Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов можно купить по цене 47 рублей в «Ашане» в Советском районе.

    Десяток куриных яиц стоит 69,49 рубля в «Ашане» в Советском районе.

    Подробнее о ценах на продукты в разных районах города можно узнать на сайте городской администрации.

    ТЭГИ:
    Мониторинг цен на продукты в Самаре 20 января

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