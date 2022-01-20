Самара

-10°C
    Поиск

    Строительство нового моста через Самару оценили в миллиард рублей

    20.01.2022

    219

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    17 января в Самарской области от коронавируса умерли 14 человек

    Речь идет про мост в районе села Спиридоновка. Как отметили специалисты сообщества нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сейчас там есть подобное сооружение, но оно находится в аварийном состоянии. Починить его нельзя из-за сильного износа и конструктивных особенностей. 

    В связи с этим минтранс разработал проектную документацию на строительство моста через реку Самара общей длиной 4,28 км и мостом длиной 401,9 погонных метра. Стоимость работ составляет один млрд рублей. Реализация проекта станет возможна при условии выделения денег из федерального бюджета.

    ТЭГИ:
    Строительство нового моста через Самару оценили в миллиард рублей

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации