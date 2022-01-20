Речь идет про мост в районе села Спиридоновка. Как отметили специалисты сообщества нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сейчас там есть подобное сооружение, но оно находится в аварийном состоянии. Починить его нельзя из-за сильного износа и конструктивных особенностей.

В связи с этим минтранс разработал проектную документацию на строительство моста через реку Самара общей длиной 4,28 км и мостом длиной 401,9 погонных метра. Стоимость работ составляет один млрд рублей. Реализация проекта станет возможна при условии выделения денег из федерального бюджета.