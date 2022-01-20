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    Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Авроры в Самаре

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    «Крылья Советов» получат 120 млн рублей за переход полузащитника Данила Пруцева в «Спартак»

    Речь идет про участок от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, пишет kp.ru со ссылкой на областной минтранс. На пересечении с Московским шоссе хотят возвести многоуровневую развязку в виде тоннеля.

    Планируется, что продление улицы Авроры разгрузит движение по Московскому шоссе в районе Центрального автовокзала.

    Срок начала работ пока неизвестен. В 2022 году на строительство дороги хотят направить 200 млн рублей, в 2023-м – один млрд рублей, а в 2024 – 1,5 млрд рублей.

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    Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Авроры в Самаре

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