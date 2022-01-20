Речь идет про участок от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой, пишет kp.ru со ссылкой на областной минтранс. На пересечении с Московским шоссе хотят возвести многоуровневую развязку в виде тоннеля.

Планируется, что продление улицы Авроры разгрузит движение по Московскому шоссе в районе Центрального автовокзала.

Срок начала работ пока неизвестен. В 2022 году на строительство дороги хотят направить 200 млн рублей, в 2023-м – один млрд рублей, а в 2024 – 1,5 млрд рублей.