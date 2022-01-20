В регионе действуют меры поддержки для молодых специалистов, трудоустроившихся по востребованной профессии. Рассчитывать на них также могут люди с ограниченными возможностями здоровья.

Среди тех, кто воспользовался мерами господдержки – токарь «ОДК-Кузнецов» Аскар Баянов. Он с детства не слышит и не может говорить. Но несмотря на проблемы со здоровьем, уроженец села Малиновка Красноярского района успешно закончил Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения.

Специалисты центра занятости Красноярского района помогли ему с трудоустройством. Там же Аскар узнал о законе «О молодом специалисте в Самарской области».

– Помощь пришла вовремя, – рассказывает через сурдопереводчика молодой токарь. – Я устроился на завод, и мне нужно было своевременно и без опозданий добираться до своего рабочего места. На полученные средства я купил легковой автомобиль и таким образом решил для себя транспортную проблему.

На предприятии Аскар занят токарной обработкой газотурбинных двигателей. Это один из самых ответственных участков.

– Для того, чтобы в этом деле стать настоящим профессионалом, начинающему токарю надо проработать не менее пяти лет, – рассказал начальник бюро инструментального хозяйства завода Владимир Худяков. – У Аскара, как я замечаю, есть очень неплохой потенциал для профессионального роста. Человек пришел к нам с огромным желанием трудиться. А такой настрой – залог успеха в будущем!

Перечень профессий достигает 69 специальностей. В 2022 году соцподдержку получат 140 человек. Размер выплаты индивидуален для каждого молодого специалиста. В этом году ее максимум равен 146 тысячам рублей.

Фото обложки: департамент информполитики администрации губернатора