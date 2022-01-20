18 января 2022 года на съезде Международного союза музыкальных деятелей в Москве было принято решение об избрании в правление организации художественного руководителя и главного дирижера Самарской государственной филармонии, народного артиста РФ Михаила Щербакова.

Международный союз музыкальных деятелей отметил в 2021 году свое 35-летие. Он является правопреемником Всесоюзного музыкального общества, и был создан постановлением правительства СССР в 1986 году.

Союз объединяет более тысячи музыкантов и 20 ассоциаций, федераций, союзов, фондов, обществ. Он решает задачи популяризации музыкальной деятельности, сохранения отечественного наследия, распространения лучших образцов мирового искусства.

Фото: Самарская государственная филармония