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    Дирижер Самарской филармонии избран в правление Международного союза музыкальных деятелей

    20.01.2022

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    Дирижер Самарской филармонии избран в правление Международного союза музыкальных деятелей

    18 января 2022 года на съезде Международного союза музыкальных деятелей в Москве было принято решение об избрании в правление организации художественного руководителя и главного дирижера Самарской государственной филармонии, народного артиста РФ Михаила Щербакова.

    Международный союз музыкальных деятелей отметил в 2021 году свое 35-летие. Он является правопреемником Всесоюзного музыкального общества, и был создан постановлением правительства СССР в 1986 году.

    Союз объединяет более тысячи музыкантов и 20 ассоциаций, федераций, союзов, фондов, обществ. Он решает задачи популяризации музыкальной деятельности, сохранения отечественного наследия, распространения лучших образцов мирового искусства.

    Фото: Самарская государственная филармония

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    Дирижер Самарской филармонии избран в правление Международного союза музыкальных деятелей

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