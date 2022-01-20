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    Строительство нового причала в Ширяево планируют начать в июне этого года

    20.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Строительство нового причала в Ширяево планируют начать в июне этого года

    Этом займется ООО «Конт» из Санкт-Петербурга. С компанией уже заключили соглашение на проведение работ. Об этом сообщает официальная группа Самарского речного интернет-портала «РЕЧФЛОТ-63».

    Сейчас завершают работы по подготовке проектно-сметной документации. Причал построят на деньги инвестора.

    Строительство нового причала в Ширяево планируют начать в июне этого года

    Компания «Конт» связана с ООО «Пассажирский флот», занимающимся эксплуатацией круизных судов, работающих под маркой международной круизной компании Viking River Cruises. Она специализируется на обслуживании речной инфраструктуры на внутренних водных путях России.

    ТЭГИ:
    Строительство нового причала в Ширяево планируют начать в июне этого года

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