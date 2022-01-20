Этом займется ООО «Конт» из Санкт-Петербурга. С компанией уже заключили соглашение на проведение работ. Об этом сообщает официальная группа Самарского речного интернет-портала «РЕЧФЛОТ-63».

Сейчас завершают работы по подготовке проектно-сметной документации. Причал построят на деньги инвестора.

Компания «Конт» связана с ООО «Пассажирский флот», занимающимся эксплуатацией круизных судов, работающих под маркой международной круизной компании Viking River Cruises. Она специализируется на обслуживании речной инфраструктуры на внутренних водных путях России.