Медучреждение, которое станет новым подразделением горбольницы № 10, возводят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Строительство поликлиники началось в июне 2021 года. По словам заместителя директора подрядной организации Павла Акимова, сейчас завершили устройство фундамента и цокольного этажа здания.

– Выполняются работы по возведению перегородок на первом этаже и готовятся к установке плиты перекрытия первого этажа. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. Шестиэтажное здание строится по особому проекту, объект будет отличаться красотой архитектурного решения и внутренним комфортом, – пояснил он.

В новой поликлинике будут оказывать медпомощь как взрослым, так и детям.

– Посещать подразделение смогут около 700 пациентов в смену, – отметил главный врач самарской городской больницы № 10 Дмитрий Лисица. – Здесь будут размещены диагностические службы, женская консультация, дневные стационары для взрослых и детей с возможностью размещения маломобильных групп населения. В лечебно-диагностическом отделении будут оборудованы кабинеты врачей общей практики и узких специалистов, реабилитационное и хирургическое отделения. Также в составе поликлиники предусмотрены помещения инфекционного профиля, кабинет функциональной диагностики, блоки помещений рентгенодиагностики и неотложной помощи.

Фото: департамент информполитики администрации губернатора