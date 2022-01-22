Оскароносная мистическая мелодрама с Патриком Суэйзи и Деми Мур лишний раз напоминает, как тяжело терять близких людей — никогда больше не слышать их голоса и не чувствовать прикосновений. В таком положении оказывается Молли, страдающая после гибели своего парня. В то же время душа Сэма еще задерживается на Земле, так как он узнает об опасности, которая грозит любимой. Но как бестелесному духу обрести связь с живой девушкой? Спасти главную героиню поможет ясновидящая Ода Мэй Браун и, конечно, бесконечная сила настоящей любви.
Можно стереть память, но не чувства — главная идея необычной киноленты.
Интроверт Джоэл влюбляется в яркую и неординарную Клементину. Герои быстро начинают жить вместе, постепенно их отношения терпят все больше разладов. Не выдержав очередной ссоры, девушка обращается в компанию Lacuna, чтобы убрать из головы все воспоминания, связанные с бывшим парнем. Обиженный Джоэл решается на ту же процедуру, но слишком поздно осознает, что это ошибка. Забыв друг о друге, спустя время герои случайно встречаются в поезде и испытывают взаимное влечение. Получится ли у них снова построить любовь и что из этого выйдет?
Советская классика о семье Кузякиных как нельзя лучше показывает силу любви в отечественных реалиях. Обычная ситуация — мужчина уехал на курорт и закрутил роман за спиной жены. Но это совершенно не похоже на главного героя Василия, работящего, не пьющего и искренне любящего свою семью человека. Однако утонченная горожанка Раиса Захаровна оказалась коварной женщиной и все-таки подвела деревенского «голубятника» к измене. Провинившийся любовник возвращается домой и получает заслуженный бойкот от всех домочадцев. Но искренняя любовь прощает все, а чужие объятия никогда не заменят родных — вот о чем важно помнить.
Культовый ромком с Ричардом Гиром и Джулией Робертс о том, что любовь может появиться, когда этого совершенно не ожидаешь.
Миллионер из Нью-Йорка приезжает по рабочим делам в Лос-Анджелес, где случайно знакомится с девушкой легкого поведения Вивьен. Он проводит с отчаянной мечтательницей одну ночь, но наутро чувствует, что не готов ее отпустить. Тогда герои заключают договор, согласно которому красотка проводит еще неделю с Эдвардом. В итоге их отношения обретают все больше нежности и серьезности, а Вивьен спустя много лет наконец-то оказывается в «правильных» объятиях любящего мужчины.
Испанская драма рассказывает историю отношений уличного хулигана Аче и девушки из приличной семьи Баби. Он не контролирует свои эмоции, лезет в драки, гоняет на байке и живет в мире безнаказанности. Она хочет вырваться из-под опеки родителей и познакомиться с подпольной жизнью Барселоны. Сначала герои случайно встречаются после суда Аче, затем ссорятся на вечеринке. Очень быстро негативный накал страстей превращается в сильное взаимное притяжение. Но их любовь оказывается вопреки здравому смыслу и социальному положению. Никто не знает, к чему может привести необузданность чувств.
Стиль жизни
Стиль жизни
Стиль жизни
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