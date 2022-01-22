«Красотка» (16+)

Культовый ромком с Ричардом Гиром и Джулией Робертс о том, что любовь может появиться, когда этого совершенно не ожидаешь.

Миллионер из Нью-Йорка приезжает по рабочим делам в Лос-Анджелес, где случайно знакомится с девушкой легкого поведения Вивьен. Он проводит с отчаянной мечтательницей одну ночь, но наутро чувствует, что не готов ее отпустить. Тогда герои заключают договор, согласно которому красотка проводит еще неделю с Эдвардом. В итоге их отношения обретают все больше нежности и серьезности, а Вивьен спустя много лет наконец-то оказывается в «правильных» объятиях любящего мужчины.

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