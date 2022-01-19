В конце прошлого года группа из двух человек похитила сразу три крышки с канализационных колодцев на улице Краснодонской в Промышленном районе. Они погрузили их в автомобиль, а после сдали в пункт приема металлолома.

Как сообщает пресс-служба «РКС-Самара», воров задержали после просмотра видео с камер наблюдения. Один из них был уже неоднократно судим за кражи.

Задержанные признали вину. Дело передано в суд. Также вычислил приемный пункт, куда сдали крышки. Сейчас там ведутся проверки.

Несмотря на то, что ущерб, который нанесли похитители ресурсоснабжающей организации, оказался невелик и составил 23,5 тысячи рублей, более важно то, что открытый колодец — это угроза жизни и здоровью людей.

Фото обложки: «РКС-Самара»