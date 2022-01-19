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    В Самаре камеры видеонаблюдения помогли задержать похитителей колодцев

    19.01.2022

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    В Самаре камеры видеонаблюдения помогли задержать похитителей колодцев

    В конце прошлого года группа из двух человек похитила сразу три крышки с канализационных колодцев на улице Краснодонской в Промышленном районе. Они погрузили их в автомобиль, а после сдали в пункт приема металлолома.

    Как сообщает пресс-служба «РКС-Самара», воров задержали после просмотра видео с камер наблюдения. Один из них был уже неоднократно судим за кражи.

    Задержанные признали вину. Дело передано в суд. Также вычислил приемный пункт, куда сдали крышки. Сейчас там ведутся проверки.

    Несмотря на то, что ущерб, который нанесли похитители ресурсоснабжающей организации, оказался невелик и составил 23,5 тысячи рублей, более важно то, что открытый колодец — это угроза жизни и здоровью людей.

    Фото обложки: «РКС-Самара»

    ТЭГИ:
    В Самаре камеры видеонаблюдения помогли задержать похитителей колодцев

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