Министерство труда и социальной защиты России проводит всероссийские конкурсы «Лучший специалист по охране труда», «Лучшие цифровые решения по охране труда» и составляет рейтинги организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

Заявки для участия в конкурсах и рейтингах принимают до 1 февраля 2022 года.

Данные мероприятия проводятся для оценки эффективности функционирования систем управления охраной труда на предприятиях, а также для привлечения общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе, развития кадрового потенциала и цифровых решений в области охраны труда.

Для доступа к участию во Всероссийских конкурсах и Всероссийских рейтингах необходимо зарегистрироваться до 1 февраля 2022 года по следующим ссылкам: