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    Министерство труда РФ принимает заявки для участия во всероссийских конкурсах по охране труда

    19.01.2022

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    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

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    Министерство труда и социальной защиты России проводит всероссийские конкурсы «Лучший специалист по охране труда», «Лучшие цифровые решения по охране труда» и составляет рейтинги организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда.

    Заявки для участия в конкурсах и рейтингах принимают до 1 февраля 2022 года.

    Данные мероприятия проводятся для оценки эффективности функционирования систем управления охраной труда на предприятиях, а также для привлечения общественного внимания к области охраны труда и здоровья на работе, развития кадрового потенциала и цифровых решений в области охраны труда.

    Для доступа к участию во Всероссийских конкурсах и Всероссийских рейтингах необходимо зарегистрироваться до 1 февраля 2022 года по следующим ссылкам:

    ТЭГИ:
    Министерство труда РФ принимает заявки для участия во всероссийских конкурсах по охране труда

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