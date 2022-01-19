Высшими наградами престижного конкурса «Сто лучших товаров России-2021» отмечены 15 видов нефтепродуктов, производящихся на предприятиях самарской группы ПАО НК «Роснефть».

Конкурс «Сто лучших товаров России» проводится уже более 20 лет. Мнения экспертов, выбирающих победителей среди крупных, средних и малых предприятий, поддерживают и потребители.

В этом году в региональном этапе в Самарской области приняли участие 28 предприятий, представивших 58 видов продукции и услуг. Среди финалистов и победителей — один из крупных нефтеперерабатывающих заводов губернии, Куйбышевский НПЗ. В этом году дипломантом федерального этапа конкурса стала производимая заводом техническая сера, а само предприятие признано лидером качества.

Продукция завода попадает в «Золотую сотню» российских товаров уже не первый раз — он участвует в конкурсе с 2011 года и получил семь комплектов наград. В разные годы победителями признавались все виды топлива, производимые на КНПЗ, а также другие нефтепродукты, активно используемые в нефтепереработке и нефтехимии.

Куйбышевский НПЗ производит более 20 видов нефтепродуктов. Один них — техническая сера. Ее используют в самых разных отраслях промышленности: при производстве удобрений, кормов для животных, в строительстве, для изготовления лекарств, шин, красок, резинотехнических изделий, моющих средств. В этом году конкурсная комиссия «100 лучших товаров» подтвердила высокое качество этого продукта.

Награды получил и Новокуйбышевский завод масел и присадок — в номинациях «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения» были отмечены масла трансмиссионные Rosneft KineticHypoid и Rosneft KineticCatran, гидравлические Rosneft GidrotecOE HLP, редукторные Rosneft Reduteс CLP и OE, формовочное RosnefFormtec, а также алкилсалицилатная присадка «Детерсол-300». Эксперты жюри признали, что они соответствуют всем отечественным и международным стандартам.

Дипломов Всероссийского конкурса удостоились и продукты Новокуйбышевского НПЗ: топливо для реактивных двигателей марки РТ, дизтопливо ЕВРО, летнее сорта С, экологическое класса ЕВРО-5 и широкая фракция легких углеводородов.

Золотой знак и звание лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» получил Сызранский НПЗ за свой углеводородный сжиженный топливный газ. А обладателем серебряного знака стали его же нефтяные дорожные вязкие битумы.

На торжественной церемонии награды вручал заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. Он заметил, что победить в конкурсе могут только те товары и услуги, которые соответствуют высоким европейским и мировым требованиям качества, безопасности и экологии. «Мы не без основания гордимся продукцией предприятий Самарской области. Участие в подобных конкурсах стимулирует предприятия совершенствовать свое производство и добиваться наивысшего качества», — резюмировал министр.

Кстати, в этом году награждали не только продукты, но и работников предприятий. Почетными знаками «Отличник качества» и «За достижение в области качества» отмечены шестеро сотрудников самарских предприятий «Роснефти», в том числе главный технолог АО «КНПЗ» Юрий Макаренко.

Фотография предоставлена КНПЗ