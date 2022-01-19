19.01.2022
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Итальянское кафе «Коза бистро» уверено: в новом году и меню должно быть другим. Появился раздел koza food: в нем сливочная булка с крабовым мясом и скрэмблом, телячьими щечками и луковым вареньем или с лососем и кремом чиз. Также появился фишбургер, острый сэндвич с пепперони и «козашава» с курицей или креветками.
Первый в этом году фестиваль морепродуктов в гранд-кафе «Пастернак» стартует по-настоящему масштабно. С 20 по 23 января устрицы будут стоить 99 рублей за штуку, морской еж — 199 рублей, жареная барабулька с сальсой из томатов — 149 рублей за 100 граммов, лангустин на гриле — 199 рублей за 100 граммов, а полкило голубых мидий приготовят за 299 рублей.
Ресторан мировой кухни «Едатека» проведет Brisket time — дегустацию мраморной говядины под руководством бренд-шефа Рудольфа Григоряна. Для гостей приготовят 15-20 килограммов мяса. Также сообщается, что подобные дегустации теперь будут проходить в заведении каждую последнюю субботу месяца.
Несколько месяцев назад официальный аккаунт «Ресторана честных цен» сообщал, что в скором времени состоится открытие третьего заведения в Самаре. Наконец, создатели раскрыли его адрес: ресторан расположится на Демократической, 7 и пока находится в состоянии стройки.
Инстаграм-медиа EdaGda сообщает, что ресторатор Александр Терентьев создал новый проект на первом этаже гостиницы «Волга». В гастробаре «Проспект» обещают много сортов пива, вино, морепродукты и стейки. В интерьере дерево и стекло, а на стенах панно. Дату открытия пока не раскрывают.
Бар No beer cidrerie сообщил о скором закрытии заведения на Солнечной, 13А, но не насовсем, а для реконструкции. По этому поводу обещают распродажу напитков с кранов: сделают скидку 20 % при покупке любого объема на вынос.
В мегаполисбаре People’s проведут гастрономический ужин. 26 января в 19:00 шеф-повар заведения презентует салат «Китайский с морепродуктами», мидии «Брюгге», лосося с пармезановым соусом и грушевый пирог. К каждому блюду обещают бокал белого сухого, стоимость участия — 2000 рублей.
Фото обложки: Bruna Branco/unsplash.com
Кухмистерская
Кухмистерская
Еда
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