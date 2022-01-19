Итальянское кафе «Коза бистро» уверено: в новом году и меню должно быть другим. Появился раздел koza food: в нем сливочная булка с крабовым мясом и скрэмблом, телячьими щечками и луковым вареньем или с лососем и кремом чиз. Также появился фишбургер, острый сэндвич с пепперони и «козашава» с курицей или креветками.