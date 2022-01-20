В большом коттедже обустроены три зала на любой вкус: волшебный замок, современный модерн и тайные комнаты Хогвартса. Профессиональные актеры готовы показать представление с любимыми героями мультфильмов и сказок, устроить дискотеку со «звездами» шоу-бизнеса или провести захватывающий квест. Театр может украсить зал, провести фотосессию и видеосъемку, организовать кэнди-бар с десертами и тортом ручной работы.
Аренда одного из залов — от 3 500 рублей в час. Под каждое мероприятие стоимость рассчитывается индивидуально. Оставить заявку можно по номеру телефона 254-04-88 или на сайте.
Пространство для смелых и быстрых ребят — для тех, кто любит сражения. Гостей праздника разделят на команды, экипируют в камуфляж, выдадут лазерное оружие и отправят в бой. Инструкторы-аниматоры будут следить за ходом игры и проведут ее по авторскому сценарию. В клубе несколько площадок: малый зал (700 квадратных метров) вмещает до 12 человек, средний (1 300 квадратных метров) — до 22 человек и самая большая игровая площадь в Самаре — 2 000 квадратных метров — до 40 игроков. Стоимость услуг — от 600 рублей с человека за два часа. Дополнительно организаторы сдают в аренду комнату отдыха, где можно устроить праздничный обед, также в клубе предлагают пострелять в пневматическом тире или поиграть в аэрохоккей.
Старые добрые квесты уже давно стали беспроигрышным вариантом для проведения праздника — остается только выбрать локацию и тематику. «Изоляция» предлагает программы для всех возрастов: не страшные, но захватывающие испытания для маленьких гостей, логические и пугающие для детей постарше. Ребята могут стать героями зомби-апокалипсиса, попасть в темницу средневекового мага или отправиться искать вакцину для спасения человечества. После приключения организаторы предлагают продолжить торжество в лаунж-зоне, где есть телевизор, музыкальный центр, приставка X-BOX. Отдельная услуга — игры в шлемах виртуальной реальности. Такой продвинутый день рождения могут провести для компании от трех до 40 человек.
В студии мультипликации проводят веселые и творческие праздники для детей всех возрастов. Именинник вместе с гостями создаст свой уникальный мультфильм, который останется у него на долгую память. Можно выбрать разные программы начиная от сладкой тусовки и заканчивая лего-вечеринкой. Есть также вариант снять свою «живую историю» — видеоролик в стиле stop-motion, где ребята будут летать, телепортироваться и управлять предметами. Дополнительно организаторы готовы провести для детей квест с конкурсами и играми на любую тему. Стоимость дня рождения вам рассчитают после согласования заявки, которую можно оставить на сайте или по телефону 8-995-131-04-90.
Ребенок всегда норовит помочь вам на кухне? Тогда ему точно понравится день рождения в стиле кулинарного мастер-класса. Дети под руководством профессионального шеф-повара окунуться в атмосферу приготовления фирменных блюд разных стран. Можно выбрать меню на любой вкус: французское, грузинское, русское, итальянское и многие другие. За три часа гости праздника приготовят три блюда, отведают их и поздравят именинника. Стоимость мероприятия рассчитывается из выбранного меню и количества человек (минимально восемь участников). Заявку можно оставить на сайте или по телефону 990-64-76.
В «Охотном ряду» располагаются две студии — «Карамель» и «Лимон» — для детей от года до 12 лет. Здесь есть детская мебель и игрушки, продуманные фотозоны, батуты, праздничные столы и техническое оснащение. Организаторы могут не только провести фотосессию гостей, но и устроить шоу с аниматорами и фокусниками, дискотеку с мыльными пузырями и угощение для всех.
Аренда зала обойдется в 1 300-1 500 рублей в час. Также есть отдельные пакеты специальных предложений от 3 500 рублей и выше.
Известная всем телевизионная игра теперь доступна в реальности со столь же непростыми испытаниями, хитроумными головоломками, спецэффектами и элементами контактного зоопарка. Волноваться не стоит, организаторы придумали несколько программ с разными уровнями сложности. Такой день рождения взрослые могут легко разделить с именинником и вместе с детьми принять участие в добыче сокровищ. Завершить двухчасовое приключение можно будет веселой дискотекой с танцевальными баттлами и праздничным вкусным столом. Узнать стоимость мероприятия можно, оставив заявку на сайте.
Для детей, которые ни минуты не могут усидеть на месте, отлично подойдет комплекс, где можно вдоволь напрыгаться с друзьями. В клубе есть батутная арена, скалодром и поролоновая яма. Активный день рождения помогут провести профессиональные инструкторы, которые будут следить за всеми участниками праздника. Услуги тренера обойдутся в 1 000-1 500 рублей за час. Он подберет развлекательную программу в виде эстафет и конкурсов в зависимости от возраста гостей. После всех игр можно арендовать обеденную зону для праздничного угощения. Максимальное число участников — 15 человек.
Если мечта вашего ребенка — почувствовать себя персонажем любимой игры, то стоит устроить ему праздник в клубе виртуальной реальности. Специальные технологии перенесут именинника и его друзей в фантастический реалистичный мир и подарят новые эмоции. На выбор предоставляется более 100 игр. Стоимость праздника укладывается в сумму от 4 500 до 15 000 рублей в зависимости от количества гостей. Число участников может варьироваться от 6 до 25 человек.
Фото: официальные сайты организаций
Фото обложки: Vlada Karpovich/pexels.com
Город
Медицина
История
Комментарии
0 комментариев