В большом коттедже обустроены три зала на любой вкус: волшебный замок, современный модерн и тайные комнаты Хогвартса. Профессиональные актеры готовы показать представление с любимыми героями мультфильмов и сказок, устроить дискотеку со «звездами» шоу-бизнеса или провести захватывающий квест. Театр может украсить зал, провести фотосессию и видеосъемку, организовать кэнди-бар с десертами и тортом ручной работы.

Аренда одного из залов — от 3 500 рублей в час. Под каждое мероприятие стоимость рассчитывается индивидуально. Оставить заявку можно по номеру телефона 254-04-88 или на сайте.