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    Депутат Самарской губдумы Александр Милеев вышел из состава совета дирек­торов «Крыльев»

    19.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

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    Как он написал в своем инстаграм-аккаунте, его уход связан с несогласием с рядом решений, прини­маемым советом дирек­торов команды. 

    Политик привел пример с ситуацией с академией Коноплева. Сейчас ее учредителем являются «Крылья». В сентябре было принято решение передать ее инвестору – тольят­тинской компании «Акрон», владеющей одноименным клубом из ФНЛ.

    По его словам, о том, как и на каких условиях корпорация станет инвестором, не пояснили, но вместе с тем в бюджете Самарской области заложили 120 млн рублей на содержание академии. Как отметил Александр Милеев, он не получил ответа относи­тельно этой ситуации.

    Милеев входил в состав совета дирек­торов с 2014 года. Вместо себя он будет рекомен­довать председателя Федерации футбола Самарской области Максима Симонова.

    ТЭГИ:
    Депутат Самарской губдумы Александр Милеев вышел из состава совета дирек­торов «Крыльев»

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