19.01.2022
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Как он написал в своем инстаграм-аккаунте, его уход связан с несогласием с рядом решений, принимаемым советом директоров команды.
Политик привел пример с ситуацией с академией Коноплева. Сейчас ее учредителем являются «Крылья». В сентябре было принято решение передать ее инвестору – тольяттинской компании «Акрон», владеющей одноименным клубом из ФНЛ.
По его словам, о том, как и на каких условиях корпорация станет инвестором, не пояснили, но вместе с тем в бюджете Самарской области заложили 120 млн рублей на содержание академии. Как отметил Александр Милеев, он не получил ответа относительно этой ситуации.
Милеев входил в состав совета директоров с 2014 года. Вместо себя он будет рекомендовать председателя Федерации футбола Самарской области Максима Симонова.
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