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    Улицу Арцыбушевскую в Самаре чистят по непрерывному циклу

    18.01.2022

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    Улицу Арцыбушевскую в Самаре чистят по непрерывному циклу

    Вывоз снега на улице Арцыбушевской, отремонтированной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», ведется с помощью снегопогрузчика.

    Этот вид техники также называют «золотые ручки» из-за специфики его работы. Он используется на прямых участках дорог и обеспечивает непрерывность процесса. Если на других участках дорог снег сначала собирают в кучи и только потом с помощью ковша грузят в самосвал, то здесь цикл работ максимально сокращен: погрузка в самосвалы происходит автоматически. Таким образом можно в короткие сроки расчистить целую улицу.

    Улицу Арцыбушевскую в Самаре чистят по непрерывному циклу

    Контроль курирующим ведомством ведется круглосуточно. Это касается и проведения работ, и приемки снега на площадки для временного складирования.

    Для расчистки улично-дорожной сети Самары сегодня в ночь задействуют 267 единиц спецтехники, из которых 120 единиц – самосвалы, в смену выйдут и 106 дорожных рабочих. По состоянию на сегодняшний день вывезено 94,5 тысячи тонн снега.

    Улицу Арцыбушевскую в Самаре чистят по непрерывному циклу

    Фото: администрация Самары

    ТЭГИ:
    Улицу Арцыбушевскую в Самаре чистят по непрерывному циклу

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