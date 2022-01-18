Сегодня в ночь на улице Галактионовской ведутся работы по вывозу снега на площадки для временного складирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары в социальных сетях.

18 января на еженедельном совещании первый вице-мэр Владимир Василенко поставил задачу по увеличению количества вывезенного снега до 8 тысяч тонн в сутки в число приоритетных.

— Для расчистки дорог от снега сегодня в ночь будет задействовано 267 единиц спецтехники, из которых 120 единиц – это самосвалы, в смену выйдут 106 дорожных рабочих. Также для приемки выпавших осадков используются семь специализированных площадок для временного складирования.

С улицы Галактионовской, расположенной в исторической части города, где сейчас ведутся работы, снег вывозят на площадку, расположенную на улице Лунной. По состоянию на сегодняшний день утилизировано 94,5 тысяч тонн.

За полтора часа работы вывезли уже шесть самосвалов только с одной локации — за перекрестком с улицы Полевой.

Фото: администрация Самары