За выполнением антиковидной обработки ежедневно следят представители профильного городского департамента. Во вторник, 18 января, проверка прошла на базе предприятия «Самара Авто Газ».

— В прошлом году в одном из ангаров нашей базы было смонтировано новое автоматическое оборудование для повышения эффективности наружной очистки. Внутри автобусов также тщательно наводят порядок: остатки снежной «каши» удаляются специальными щетками, после чего наступает черед влажной уборки, и далее контактные поверхности орошают дезинфицирующим раствором. У нас круглосуточно трудятся 5 мобильных бригад, сформированных из персонала ремонтной зоны, прошедшего обучение. График спланирован таким образом, чтобы имелась возможность работать, совмещая должности, — рассказала представитель ООО «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

По словам заместителя руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрия Тапилина, антиковидная обработка общественного транспорта — одна из самых необходимых мер в сложившихся условиях.

— Процедуры проходят в течение всех суток, но основной объем работ приходится на ночную смену — с 23:00, когда подвижной состав возвращается с рейсов. Трудятся до утра, чтобы к выходу на маршруты весь транспорт был чистым и обеззараженным. У всех перевозчиков имеется запас, которого хватит на 1-2 месяца, при этом складские помещения регулярно пополняются. И мы следим за тем, чтобы неснижаемый остаток был у всех перевозчиков, — пояснил он.

В межрейсовое время, когда автобусы находятся на разворотных площадках и ожидают времени следующего выхода на линию, кондуктор и водитель протирают контактные поверхности. В парке перевозчика свыше 400 единиц общественного транспорта. Большинство салонов укомплектовали сертифицированными аппаратами для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Рециркуляторы работают на протяжении всех поездок, чтобы пассажиры, кондукторы и водители чувствовали себя комфортно и безопасно.