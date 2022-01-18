Об этом первый вице-мэр Владимир Василенко заявил на еженедельном совещании в профильном департаменте. Для исполнения поручения подрядчики должны будут привлечь дополнительную технику и перераспределить машины между площадками для снега.

Вместе с этим он поручил дорожникам активнее работать возле соцобъектов.

— По сведениям синоптиков, выпадение осадков на территории Самары продолжится. Необходимо уделить особое внимание подходам к социальным объектам – больницам, детским садам и школам. В настоящее время о снижении темпа работ говорить не приходится, — сказал он.

За минувшие сутки с улиц Самары вывезли 4,5 тысяч тонн снега. Для этого задействовали 102 самосвала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Главы районов лично координируют работ УК, ТСЖ, МБУ и подрядных организаций. В случае плохого выполнения своих обязанностей меры принимают административные комиссии.

— За период снегопада администрациями районов была проведена проверка по фактам нарушения содержания территорий. Административные комиссии составили более 150 материалов на управляющие организации и собственников за невыполнение требований, — рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

Районным администрациям и управляющим компаниям первый вице-мэр также поручил улучшить работу по расчистке кровель. Их в городе около семи тысяч. После снегопада их чистили около 200 человек. Сейчас предстоит убрать снег и наледь с еще 400 крыш.