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    Дорожникам Самары поручено увеличить объемы вывезенного снега до восьми тысяч тонн в сутки

    18.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Елена Лапушкина проверила, как убирают снег в Кировском районе

    Об этом первый вице-мэр Владимир Василенко заявил на еженедельном совещании в профильном департаменте. Для исполнения поручения подрядчики должны будут привлечь дополнительную технику и перераспределить машины между площадками для снега.

    Вместе с этим он поручил дорожникам активнее работать возле соцобъектов.

     — По сведениям синоптиков, выпадение осадков на территории Самары продолжится. Необходимо уделить особое внимание подходам к социальным объектам – больницам, детским садам и школам. В настоящее время о снижении темпа работ говорить не приходится, — сказал он.

    За минувшие сутки с улиц Самары вывезли 4,5 тысяч тонн снега. Для этого задействовали 102 самосвала. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

    Главы районов лично координируют работ УК, ТСЖ, МБУ и подрядных организаций. В случае плохого выполнения своих обязанностей меры принимают административные комиссии.

    — За период снегопада администрациями районов была проведена проверка по фактам нарушения содержания территорий. Административные комиссии составили более 150 материалов на управляющие организации и собственников за невыполнение требований, — рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

    Районным администрациям и управляющим компаниям первый вице-мэр также поручил улучшить работу по расчистке кровель. Их в городе около семи тысяч. После снегопада их чистили около 200 человек. Сейчас предстоит убрать снег и наледь с еще 400 крыш.

    ТЭГИ:
    Дорожникам Самары поручено увеличить объемы вывезенного снега до восьми тысяч тонн в сутки

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