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    Самарцам напоминают об опасности угарного и бытового газа

    18.01.2022

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    Чаще всего ими отравляются спящие люди и дети, оставленные без присмотра родителей. Причиной могут стать чрезмерное употребление алкоголя или наркотиков.

    Администрация Самары напоминает, что при появлении первых симптомов отравления угарным или бытовым газом нужно покинуть помещение, обеспечить органам дыхания приток кислорода и вызвать скорую помощь.

    Если в помещении присутствует сильный запах газа, нужно открыть окна и входные двери для проветривания, а также проверить состояние всех включенных газовых приборов. Нельзя пользоваться зажженными спичками, зажигалками, свечками и включать свет, так как это может привести к взрыву.

    При подозрении на утечку газа нужно сразу звонить по телефонам: 04 или 104 (для операторов сотовой связи), а также по телефонам экстренных служб 01, 101, 112.

    ТЭГИ:
    Самарцам напоминают об опасности угарного и бытового газа

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