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    Самарский университет имени Королёва посетят российские космонавты

    19.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    Самарский университет имени Королёва посетят российские космонавты

    Встреча состоится 19-20 января в рамках программы рабочего визита отряда космонавтов в Самарскую область, сообщили в пресс-службе вуза.

    Делегацию из 15 человек возглавят начальник испытательного центра подготовки космонавтов Максим Харламов и Герой России, летчик-космонавт, командир отряда Олег Кононенко.

    В Самарском университете они познакомятся с ведущими направлениями научно-исследовательской деятельности вуза, посетят военный учебный центр, научные лаборатории, учебные подразделения, музеи и встретятся с ректором Владимиром Богатыревым.

    ТЭГИ:
    Самарский университет имени Королёва посетят российские космонавты

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