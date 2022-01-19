Встреча состоится 19-20 января в рамках программы рабочего визита отряда космонавтов в Самарскую область, сообщили в пресс-службе вуза.

Делегацию из 15 человек возглавят начальник испытательного центра подготовки космонавтов Максим Харламов и Герой России, летчик-космонавт, командир отряда Олег Кононенко.

В Самарском университете они познакомятся с ведущими направлениями научно-исследовательской деятельности вуза, посетят военный учебный центр, научные лаборатории, учебные подразделения, музеи и встретятся с ректором Владимиром Богатыревым.