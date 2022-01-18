В Мельбурне Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина одержали победу в матчах первого круга Открытого чемпионата Австралии, сообщает championat.com и volga.news.

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь со счетом 6:2, 6:1. Их встреча продлилась час и одну минуту. В следующем матче турнира россиянка встретится с Самантой Стосур из Австралии.

Тольяттинка Дарья Касаткина в первом круге выступала против представительницы Швейцарии Стефани Фегель. Игра продолжалась час и семь минут. Наша теннисистка победила со счетом 6:3, 6:1. Во втором круге она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.