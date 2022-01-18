Самара

-10°C
    Поиск

    Самарские теннисистки прошли во второй круг Australian Open

    18.01.2022

    335

    Автор:

    Фотограф: Владимир Пермяков

    Тольяттинская теннисистка прошла в четвертьфинал турнира в Сиднее

    В Мельбурне Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина одержали победу в матчах первого круга Открытого чемпионата Австралии, сообщает championat.com и volga.news.

    Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова одолела представительницу Венгрии Анну Бондарь со счетом 6:2, 6:1. Их встреча продлилась час и одну минуту. В следующем матче турнира россиянка встретится с Самантой Стосур из Австралии.

    Тольяттинка Дарья Касаткина в первом круге выступала против представительницы Швейцарии Стефани Фегель. Игра продолжалась час и семь минут. Наша теннисистка победила со счетом 6:3, 6:1. Во втором круге она сыграет с польской спортсменкой Магдой Линетт.

    ТЭГИ:
    Самарские теннисистки прошли во второй круг Australian Open

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации