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    В Кинеле полицейские задержали школьника, сообщившего о ложном минировании

    18.01.2022

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    Фотограф: Владимир Пермяков

    В департаменте по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Самары сократили штат

    Сообщение от анонимного пользователя о якобы произошедшем минировании нежилого дома в Кинеле обнаружили сотрудники полиции в субботу, 15 января.

    По указанному адресу направили ближайшие патрульные наряды полиции, кинолога и взрывотехников управления Росгвардии по Самарской области. Специалисты обследовали здание и прилегающую территорию. Они не нашли предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

    Во время розыска удалось установить личность сообщившего о минировании. Им оказался 14-летний ученик одной из школ Кинеля, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей. В ходе опроса он рассказал, что разместил сообщение из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

    По статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» завели уголовное дело.

    ТЭГИ:
    В Кинеле полицейские задержали школьника, сообщившего о ложном минировании

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