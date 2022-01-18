Сообщение от анонимного пользователя о якобы произошедшем минировании нежилого дома в Кинеле обнаружили сотрудники полиции в субботу, 15 января.

По указанному адресу направили ближайшие патрульные наряды полиции, кинолога и взрывотехников управления Росгвардии по Самарской области. Специалисты обследовали здание и прилегающую территорию. Они не нашли предметов, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

Во время розыска удалось установить личность сообщившего о минировании. Им оказался 14-летний ученик одной из школ Кинеля, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей. В ходе опроса он рассказал, что разместил сообщение из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По статье УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» завели уголовное дело.