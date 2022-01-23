Известно, что летом 1870 года светило российской юриспруденции Анатолий Кони был назначен прокурором Самарской губернии. Но приезжал ли он в наш город на самом деле? И как связана его семья с Самарой? Ответы на эти вопросы подсказал найденный в архиве областной библиотеки лист старой газеты. Новогоднее стихотворение в нем подписано одним из псевдонимов Евгения Кони, младшего брата знаменитого прокурора.

Забытые имена

Оказывается, традиция делать специальные новогодние выпуски газеты перешла нам от коллег из XIX века. Просматривая первый январский номер «СГ» за 1889 год, обнаруживаю целую полосу, посвященную этому празднику. Редакционная колонка сообщает, что «с сегодняшнего дня наша газета вступает в шестой год своего существования», обещает и дальше следовать общественным интересам. Также здесь есть остроумный фельетон «На прощание со старым годом». В нем автор, имя которого, к сожалению, не сохранилось, пеняет старому году на то, что он унес жизни многих достойных актеров и литераторов, в том числе Всеволода Гаршина и Никиты Гилярова-Платонова. В то время их имена гремели на всю Россию, а сейчас забыты. Мало кто помнит сегодня и Евгения Южина. А между тем его произведения читал и редактировал Антон Чехов. Некоторые рассказы Южина приписывали перу самого Льва Толстого. И вот представьте: на этой же полосе старого номера «СГ» нахожу прелестное стихотворение «Новому году».

Полночь било… И слава Богу, Канул в вечность старый год! Новый ровно ставит ногу на тропу мирских невзгод. Будь к нам милостив, малютка! Будь нам счастлив, будь хорош! В нашей жизни год - не шутка, Он мелькнет - и не вернешь…

Дальше автор просит Новый год дать людям больше веры в самих себя, развеять страх и успокоить бурный мир. Под стихотворением подпись: Евгений Юшин. Кто скрывается за этим именем и фамилией?

Один из многих псевдонимов

Обращаюсь к главному библиографу областной библиотеки Александру Завальному, и тот открывает передо мной страницу словаря псевдонимов, на которой фигурирует писатель Евгений Кони. Перечень его литературных имен занимает целый абзац. Среди них главное — Евгений Южин. А в «СГ» — Юшин. Это тоже его псевдоним или нет?

Начинаю листать другие номера газеты за 1889 год, и почти в каждом нахожу статьи и стихи этого автора. «СГ» в те времена выходила чуть ли не ежедневно. Так что производительность труда у Юшина была просто фантастическая. То он заполнял несколько подвалов материалами своей рубрики «За неделю», то делал обзоры театральных премьер, то критиковал местные культурные мероприятия. В одной из своих острых статей от 4 января того же года Юшин говорит о том, что он столичный житель, со вкусом которого не могут не считаться провинциалы. И приводит некоторые сведения о своих родителях. Несомненно, это отец и мать знаменитого Анатолия Кони, а, следовательно, самарский журналист его брат. Их трудно с кем-то спутать, несмотря на то, что имена не названы. Слишком известна по всей России была эта семья.

Автор водевилей и актриса

Мать братьев Кони, Ирина Юрьева, сценический псевдоним Сандунова, блистала в столичных театрах. Это была характерная актриса — ее «коньком» были комические роли. Театральная карьера женщины продлилась 15 лет. По воспоминаниям известного литературного деятеля той эпохи Петра Вейнберга, то, как Ирина Семеновна исполняла роли Кабановой в «Грозе», свахи в «Женитьбе» и городничихи в «Ревизоре», свидетельствовало о ее выдающемся таланте. Кроме того, она занималась литературным творчеством и в 1837 году опубликовала сборник рассказов «Повести девицы Юрьевой». Книгой зачитывались и столичные, и провинциальные барышни. Впоследствии она много печаталась в «Литературной газете», которой руководил ее муж, Федор Кони. Необычайно одаренный человек — искусствовед, историк театра, переводчик, педагог, он был известен всем в первую очередь как автор водевилей — чрезвычайно популярного театрального жанра. Их тексты издаются до сих пор. А сюжеты некоторых, например, водевиля «Девушка-гусар», вдохновляют и современных писателей на создание собственных произведений.

Федор Кони также получил признание как автор более серьезных произведений. Так, за монографию «История Фридриха Великого» Йенский университет присудил ему ученую степень доктора философии.

Семейная драма

У супругов Кони часто собирались писатели и актеры. Здесь обсуждались политические новости, театральные премьеры и литературные дебюты. И, конечно, нравы богемной среды не обошли этот дом стороной. Любовницей, а потом и «фактической женой» Федора Кони стала журналистка Настасья Каирова. Сыновья очень страдали от семейного разлада, от частого отсутствия отца, которого очень любили. Отважная и пылкая Каирова, бросившая вызов обществу, стала первой в истории России женщиной — военным корреспондентом. Каирова посылала в газету «Голос» репортажи с фронтов Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, жила на Балканах, разъезжала по разным странам Европы. От Федора Кони она родила двух девочек. Впоследствии их судьбой пришлось заниматься Анатолию. Когда Федор Алексеевич умирал, он сказал о своих сыновьях: «Анатолий — честный, а Евгений — добрый». Но, вероятно, старший сын драматурга и актрисы имел в своем характере оба эти качества. Так как Анатолий Федорович отказался от собственной семьи, чтобы заботиться о сводных сестрах, матери и непутевом брате.

Продолжение следует.

Из журнала «Русская мысль» за 1887 год, автор Евгений Южин.

Звездочки, звездочки с неба летят, Белые звезды, пушистые! Падают, сыплются, вьются, блестят, Нежные, легкие, чистые. Звездочки землю оденут и лес, Слившись в покровы блестящие... Ночью на них любоваться с небес Звезды начнут настоящие... Месяц заботливо в ночь озарит Их очертания разные, Дедко мороз - красный нос превратит Всех их в пылинки алмазные…

Драматург Федор Кони создал водевиль «Девушка-гусар», переведя и переработав произведение французских драматургов Деверже, Шарля Варена и Эдуара Монне под названием «Капитан Ролан» (Le capitaine Roland). Пьеса получила огромную популярность на сценах России. Премьера прошла в Петербургской императорской труппе на сцене Александринского театра 16 ноября 1836 года. В Москве — в помещении Большого театра 19 февраля 1837, в бенефис великого актера Михаила Щепкина. На сюжет водевиля в советское время была создана одноименная оперетта на музыку Макса Нейда. Спектакль поставили в 1943 году в Новосибирске, в эвакуированном Mосковском театре оперетты. Старинная пьеса во время войны поднимала дух народа.

Фотография: М. Л. Левенсон